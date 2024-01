Ilia Topuria responde à provocação de Sean O’Malley, mas olha para Conor McGregor

Ilia Topuria planeja vencer Alexander Volkanovski e depois desafiar outro grande nome, mas não será Sean O’Malley.

O’Malley sugeriu nas redes sociais que um futuro confronto poderia ocorrer entre ele e Topuria, com os dois homens agendados para lutas pelo título nos próximos meses. “Sugar” busca a primeira defesa do título dos galos ao enfrentar o rival Marlon “Chito” Vera no UFC 299, em março, enquanto Topuria desafia o campeão de longa data dos penas, Volkanovski, no UFC 298, em fevereiro.

“Ilia é meu Eddie”, escreveu O’Malley, aparentemente aludindo ao fato de Conor McGregor se tornar famoso campeão de duas divisões ao derrotar Eddie Alvarez no UFC 205 e sugerindo que ele alcançará a mesma glória ao derrotar Topuria pelo segundo cinturão no futuro.

Topuria não estava aceitando, respondendo que O’Malley não está no seu nível e que espera lutar contra McGregor.

“Eu me ofereci para lutar com você, mas o UFC me disse que você só serve para lutar em lugares de adolescentes, porque essa é a sua única torcida”, escreveu Topuria nas redes sociais. “Nossa luta nunca vai acontecer. Depois de lutar com Volk eu lutarei com Conor e você virá como fã. Depois de ver seus números de PPV a única coisa que posso te oferecer é que você lute nas preliminares do meu card.”

O’Malley conquistou o cinturão dos galos com um nocaute técnico no segundo round sobre Aljamain Sterling no UFC 292 em agosto passado, alcançando o status de campeão para construir ainda mais sua crescente popularidade. Ele enfrenta uma tarefa difícil com Vera, que derrotou O’Malley no UFC 252 em uma luta que também viu O’Malley sofrer uma pequena lesão no pé.

Se O’Malley quiser um pedaço de Topuria, ele terá que torcer para que Topuria supere Volkanovski no UFC 298. Volkanovski busca a sexta defesa consecutiva do título dos penas, com o invicto Topuria representando uma ameaça legítima de encerrar seu reinado.

Quanto à chamada de McGregor por Topuria, provavelmente exigiria que Topuria subisse para 155 libras (algo que ele já fez com sucesso uma vez no UFC) e de alguma forma chamaria a atenção de “The Notorious”. McGregor já tem planos para 2024, pois anunciou recentemente que enfrentará Michael Chandler no dia 29 de junho.