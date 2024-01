Imagens inéditas do filme dos Beatles em ‘Help!’ Bloco de leilão de hits

Imagens inéditas de um filme de 8mm dos Beatles surgiram… e já foram leiloadas.

A rara filmagem do longa-metragem de 1965 da banda britânica “Help!” tem um lance inicial de US$ 1.000, é baseado em Boston Leilão RR como parte de sua série “Raridades notáveis” – embora eles estimem que possa custar muito mais do que US $ 10 mil.



Leilão RR

O clipe de 3 minutos e 17 segundos é apresentado como um vislumbre íntimo dos bastidores das filmagens do filme… presumivelmente recuperado do arquivo pessoal da equipe de produção do filme ou de um amigo dos Beatles.

Foi filmado em Salisbury Plain, Wiltshire, em 3 de maio de 1965, durante a produção da icônica sequência “I Need You”.

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison dar John Lennon são vistos fazendo uma pausa nas filmagens … este último fazendo palhaçadas com o diretor Ricardo Lester.

Com a tecnologia de IA restaurando gravações antigas de Lennon para sua música recente“Now and Then”, esta filmagem rara e intocada de The Fab 4 em seu estado natural é rara.



