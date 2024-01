Imediato Nexway ABRE mais de 200 cargos pelo Brasil

A Imediato Nexway, empresa especializada em soluções de logística customizadas para os clientes, com mais de 45 anos de atuação no mercado, está em busca de novos colaboradores para compor o seu quadro. Quer dizer, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, saiba quais são as vagas e suas respectivas localidades:

Coordenador (a) Regional de Frota – Todo Brasil – Transporte;

Jovem Aprendiz Administrativo – Ribeirão Preto – SP – Administração Geral;

Supervisor (a) de Armazém – Turno C – Ribeirão Preto – SP -Estoque, Armazenagem, Depósito;

Motorista de Van – Paulínia – SP – Motorista – Hab B;

Operador (a) de Empilhadeira – Almirante Tamandaré – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Recursos Humanos – Varginha – MG – Recursos Humanos (Generalista);

Motorista Carreteiro – Presidente Prudente – SP – Motorista;

Motorista Carreteiro – Bebedouro – SP – Motorista;

Analista de Recursos Humanos – Pouso Alegre – MG – Recursos Humanos (Generalista);

Ajudante de Motorista – Osasco – SP – Ajudante de Motorista;

Armazenista – Turno C (Noturno) – Osasco – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Operações – Lapa – São Paulo – SP – Logística;

Motorista Entregador (a) – Aparecida de Goiânia – GO – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador (a) de Empilhadeira – Rio Branco do Sul – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Supervisor (a) de Distribuição – Paulínia – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Jovem Aprendiz Administrativo – Paulínia – SP – Administração Geral;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Guarulhos – SP – Engenharia de Segurança do Trabalho.

Mais sobre a Imediato Nexway

A Imediato Nexway oferece operações dedicadas de transporte, armazenagem e distribuição para grandes empresas nacionais e multinacionais, atuando nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Com uma frota de mais de 3.000 veículos e um quadro de mais de 6.000 colaboradores diretos, a Imediato Nexway é reconhecida por sua alta eficiência e confiança comprovada, tendo uma taxa de 100% de contratos renovados ao longo de sua história.

Sua missão é gerar valor para os clientes e parceiros através de serviços e soluções logísticas inovadoras, e a visão é ser reconhecida como uma plataforma logística que contribui para o desenvolvimento do ecossistema, entregando sempre a melhor experiência aos seus clientes.

O que é importante saber para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Imediato Nexway, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse o Notícias Concursos para se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!