Importante! Confirmação da retomada do AUXÍLIO GÁS com ampliação para novos beneficiários

Apesar de existirem suspeitas sobre a redução do Auxílio Gás, ou até mesmo o fim do benefício, o programa foi oficialmente confirmado para continuar em 2024, assegurando seu pagamento, que está programado para iniciar em fevereiro.

Sem dúvidas, essa notícia é uma noticia que estava sendo muito aguardada. Afinal, o auxílio contribui bastante na composição da renda familiar de milhares de famílias e haviam especulações bastante difundidas de que o programa poderia sofrer cortes.

Assim, o Auxílio Gás não só permanecerá beneficiando aqueles já inclusos no programa, como novas adesões podem ocorrer, dependendo da disponibilidade no orçamento público.

Vale destacar que as novas seleções incluem novos beneficiários com base no Cadastro Único, proporcionando uma chance para aqueles que ainda não estão participando do programa.

Isso significa que mais famílias terão a oportunidade de se beneficiar desse suporte, ampliando assim o alcance do programa.

Vale mencionar que, o pagamento do Auxílio Gás segue um cronograma bimestral. Por isso, como o último depósito ocorreu em dezembro, o próximo está agendado para fevereiro.

Nesta próxima etapa, aproximadamente 5,4 milhões de famílias já inscritas no programa estão programadas para receber o benefício.

se você tem interesse em participar do Auxílio Gás ou possui dúvidas sobre o benefício, continue a leitura para obter informações detalhadas e esclarecedoras.

Saiba mais sobre o retorno do Auxílio Gás e as datas de pagamento para fevereiro!



Antes de tudo, é importante dizer que, ANP, responsável por monitorar e regular o setor de petróleo e gás, realiza uma pesquisa para garantir que o auxílio seja definido de maneira justa os custos enfrentados pelos cidadãos.

O cálculo é baseado na média nacional, o que proporciona uma abordagem equitativa em todo o país.

É fundamental observar que o cronograma de pagamentos segue a mesma ordem estabelecida para o Bolsa Família. A ideia é basicamente simplificar o processo para os beneficiários.

Entretanto, é importante ressaltar que estar inscrito em um programa não garante automaticamente o acesso ao outro.

Isso porque, o Auxílio Gás possui critérios prioritários e seleciona dentro do Bolsa Família os grupos mais vulneráveis. A composição familiar também é levada em consideração.

Portanto, os beneficiários do Auxílio Gás devem estar atentos aos prazos e procedimentos específicos para garantir o recebimento do auxílio.

Os valores correspondentes ao auxílio serão depositados nas contas virtuais do Caixa Tem, com base no final do NIS (Número de Identificação Social).

Enfim, abaixo você pode conferir as datas de pagamento do Auxílio Gás para o próximo mês.

Calendário de pagamento

Verifique sua elegibilidade para o benefício de forma online

Verificar a elegibilidade e confirmação da inscrição no Auxílio Gás tornou-se mais acessível e simplificado.

Isso porque o sistema permite que os representantes familiares inscritos no Cadastro Único realizem consultas online para obter informações fundamentais sobre sua participação no programa.

Você pode realizar essa consulta no próprio aplicativo do Bolsa família, que, como mencionamos anteriormente é pago juntamente com o Auxílio Gás.

Dessa forma, acessando o aplicativo Bolsa Família e fornecendo o número de CPF, a confirmação da inscrição será prontamente liberada.

Além disso, outra opção disponível é utilizar o aplicativo Caixa Tem, onde se encontra a seção específica denominada “Auxílio Gás” e “Consulta”.

Para aqueles que preferem a comunicação por telefone, duas opções estão disponíveis: ligar diretamente para a Caixa por meio do número 111 ou entrar em contato com o Disque Social pelo número 121.

Muitas pessoas não tem acesso a internet, ou querem informações sobre o Auxílio Gás de maneira rápida e direta. Nesse contexto, a disponibilidade de uma alternativa de consulta por telefone é muito útil, especialmente para grupos específicos.

Em suma, as opções variadas, como acesso online por aplicativos e suporte telefônico, fornecem aos beneficiários do Auxílio Gás a conveniência de verificar sua inscrição de maneira eficiente e condizente com as suas necessidades.

Isso garante que todos os procedimentos necessários estejam em ordem para o recebimento contínuo do benefício.