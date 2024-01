Importante! Consulta da primeira parcela do Vale-Gás 2024 através do seu CPF

Uma das vantagens oferecidas pelo Governo Federal aos cidadãos brasileiros que se encontram em situação de baixa renda é o Vale-Gás 2024.

Este recurso proporciona uma oportunidade facilitada para a aquisição de botijões de gás, assegurando assim a preparação adequada de refeições essenciais.

Lançado durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o Vale-Gás rapidamente ganhou popularidade entre os brasileiros, o que levou o governo subsequente, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, a decidir por sua continuidade.

No ano de 2023, uma Medida Provisória foi promulgada, estabelecendo temporariamente o valor do benefício em 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13kg.

Essa média é calculada de maneira regular pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No entanto, até o momento, essa Medida Provisória ainda não foi renovada, sugerindo que o Vale-Gás poderá voltar a pagar apenas 50% do preço médio nacional do gás de cozinha.

Diante desse cenário, torna-se crucial acompanhar as atualizações sobre esse benefício vital.

Portanto, se você está interessado em obter mais informações sobre o Vale-Gás 2024, bem como aprender a realizar consultas relacionadas a esse importante programa governamental, continue a leitura do texto a seguir.

Entenda melhor sobre o funcionamento do Vale-Gás



Você também pode gostar:

O Vale-gás é um programa social do governo federal que concede um subsídio para a compra de botijões de gás de cozinha. O benefício é destinado a famílias de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 606).

Assim, para ter direito ao benefício, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. O CadÚnico, como muitos sabem, é um banco de dados que reúne informações sobre famílias de baixa renda.

Dessa forma, as famílias inscritas no sistema são selecionadas para receber o Vale-gás de acordo com critérios de renda e composição familiar.

As famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e com pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm prioridade na seleção.

O valor do Vale-gás é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg. O valor do benefício é creditado na conta do beneficiário no aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que o programa Vale-Gás opera com a concessão de pagamentos a cada dois meses.

A última distribuição foi efetuada em dezembro de 2023. Logo, o próximo pagamento está programado para ser depositada somente em fevereiro de 2024.

Durante esse intervalo, os beneficiários têm a oportunidade de verificar sua elegibilidade e obter informações adicionais por meio de consultas utilizando apenas o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Confira abaixo um passo a passo simples para você realizar a sua consulta sem nenhuma dificuldade.

Você pode se interessar em ler também:

Como posso consultar o meu benefício em 2024?

A busca pela consulta do Vale-Gás 2024 utilizando o CPF tornou-se ainda mais acessível, podendo ser realizada através do aplicativo do Bolsa Família ou pelo Caixa Tem. Dessa forma, os beneficiários tem flexibilidade de escolha.

Então, para facilitar o processo, disponibilizamos um manual com instruções detalhadas. Acompanhe:

Antes de tudo, abra o aplicativo desejado e clique em “Acessar”; Em seguida, escolha a forma de acesso: Caixa Tem ou conta gov.br; Depois, opte por escolher entre as alternativas “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família” ou “desejo me cadastrar”; Digite seu CPF e clique em “Próximo”; Posteriormente, valide o login, recebendo um código no e-mail cadastrado ao clicar em “Receber código”; Agora, informe o código de 6 dígitos no e-mail (válido por 5 minutos) e insira sua senha;

Após entrar, atente-se às informações exibidas; Logo após, clique em “Benefícios” para verificar a disponibilidade e a situação do Vale-Gás; Finalmente, acesse a seção “Ver parcelas” para conferir o status dos pagamentos.

Por fim, é importante ressaltar que, além do método mencionado anteriormente, os beneficiários têm a opção de utilizar a senha do Caixa Tem para realizar a consulta do auxílio gás, selecionando a opção “Quero entrar com a minha senha do app Caixa Tem” e realizando o login.