Inacreditável! Esses 8 celulares “bombaram” no mundo, mas não chegaram aqui no Brasil

No mundo da tecnologia, existem muitos smartphones que fazem sucesso globalmente, mas que nunca foram oficialmente lançados no Brasil. Esses aparelhos são considerados modelos premium, com especificações técnicas avançadas, como telas OLED, processadores de alta performance e câmeras de qualidade profissional. Marcas como Google, Huawei, Sony e Honor são algumas das fabricantes desses dispositivos. No entanto, algumas delas não atuam no mercado brasileiro, o que explica a ausência desses celulares por aqui. Neste artigo, vamos listar e analisar os oito melhores celulares que são sucesso lá fora, mas que infelizmente não estão à venda no Brasil.

Google Pixel 8 Pro

O Google Pixel 8 Pro é o topo de linha mais recente da Google. Ele se destaca por sua tela LTPO OLED de 6,7 polegadas e pelo novo chip Tensor G3, desenvolvido pela própria fabricante com recursos de Inteligência Artificial (IA). Com um conjunto fotográfico triplo, o Google Pixel 8 Pro impressiona pela alta resolução das câmeras: 50 MP (principal), 48 MP (telefoto) e 48 MP (ultrawide). Além disso, o celular possui 12 GB de memória RAM e opções de armazenamento de até 1 TB. Um dos principais atrativos dos modelos Pixel 8 e Pixel 8 Pro é o sistema operacional Android 14, que já vem instalado de fábrica, com garantia de atualização de até 7 anos. Infelizmente, a Google não tem previsão de lançar esses celulares no Brasil, sendo a importação a única opção para adquiri-los.

Honor Magic 5 Pro

O Honor Magic 5 Pro é um celular com uma tela gigante de 6,81 polegadas e resolução de 2.848 x 1.312 pixels. Com um painel OLED, que oferece maior brilho e definição, o dispositivo pode exibir até 1,07 bilhões de cores. Com até 16 GB de memória RAM e opções de armazenamento de 256 ou 512 GB, o aparelho também possui uma bateria de 5.100 mAh. A câmera principal é composta por três lentes de 50 MP cada, incluindo uma lente ultrawide e uma lente periscópio com zoom óptico de 3,5x. Além disso, o Honor Magic 5 Pro vem com o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. No Reino Unido, o aparelho é vendido por £1.000.

OnePlus Open

O OnePlus Open é um smartphone dobrável premium lançado em 2023 para competir com a Motorola e a Samsung nesse segmento. Com um design mais fino e leve que seus concorrentes, o modelo possui duas telas grandes: uma externa de 6,31 polegadas e uma interna de 7,8 polegadas, que é revelada quando o aparelho está aberto. Ambas as telas têm um brilho máximo de 2.800 nits. O OnePlus Open é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, sem a possibilidade de expansão com cartão de memória. O aparelho também possui suporte para carregamento rápido de 67 W. Segundo o site ZDNet, o destaque desse celular é o seu sistema com funções multitarefa, que permite abrir até três aplicativos simultaneamente. O OnePlus Open é vendido globalmente pela Amazon por US$1.699.

Huawei Mate 60 Pro

O Huawei Mate 60 Pro possui uma tela OLED de 6,82 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz. O celular se destaca também pela sua bateria de 5.000 mAh e 12 GB de memória RAM. Além disso, o aparelho está disponível em três opções de armazenamento interno: 256 GB, 512 GB e 1 TB. O acabamento premium do Huawei Mate 60 Pro é uma de suas características mais marcantes, com cores texturizadas disponíveis nas opções preto, prata, roxo e verde. A câmera do aparelho é outro ponto forte, com um conjunto composto por uma lente principal de 50 MP, uma lente ultrawide de 12 MP e uma lente telefoto de 48 MP. O Huawei Mate 60 Pro foi lançado na China por cerca de US$970.



Sony Xperia 1V

Lançado em maio de 2023, o Sony Xperia 1V se destaca por ser o primeiro modelo com câmera de zoom variado da indústria. Esse recurso melhora a qualidade das fotos em diferentes distâncias e atrai usuários que valorizam a qualidade fotográfica. O smartphone possui um conjunto triplo de câmeras com uma lente principal de 48 MP, uma lente periscópio de 12 MP e uma lente ultrawide de 12 MP. Além disso, o Sony Xperia 1V possui três softwares exclusivos para edição de fotos e vídeos com capacidade profissional. A tela OLED de 6,5 polegadas com resolução 4K chama a atenção, assim como a taxa de atualização de 120 Hz. O aparelho é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e tem uma bateria de 5.000 mAh. O Sony Xperia 1V foi lançado por US$1.399,99.

Huawei Mate Xs 2

O Huawei Mate Xs 2 é a aposta da Huawei no mercado de smartphones dobráveis. Diferente de outros modelos, o Mate Xs 2 tem uma tela que se expande, passando de 6,5 polegadas para 7,8 polegadas. Quando fechado, o aparelho se assemelha a uma carteira, com uma aba fixa que abriga o conjunto principal de câmeras, o flash e o botão liga/desliga. Além disso, o Mate Xs 2 é um dos smartphones dobráveis mais finos do mercado. O dispositivo possui um processador Snapdragon 888, 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. A câmera principal é composta por uma lente de 50 MP, uma lente ultrawide de 13 MP e uma lente telefoto de 8 MP. O Huawei Mate Xs 2 está disponível no Reino Unido por £1.700.

Sony Xperia Pro I

O Sony Xperia Pro I se destaca pela qualidade fotográfica de seu conjunto de câmeras. O aparelho possui um sensor fotográfico de 1 polegada, o mesmo utilizado pela câmera compacta RX-100VII da Sony, e lentes Zeiss, conhecidas por sua alta qualidade. O sistema de câmera é composto por quatro sensores, sendo três de 12 MP para fotos habituais (telefoto e ultrawide) e um quarto sensor para cálculos de profundidade. O celular possui uma bateria de 4.500 mAh, processador Snapdragon 888 e 12 GB de RAM. O armazenamento interno é de 512 GB, com a possibilidade de expansão para até 1 TB via cartão microSDXC. O Sony Xperia Pro I foi lançado em 2021 por US$1.799.

Honor Magic Vs

O Honor Magic Vs é o modelo dobrável da fabricante chinesa Honor. O smartphone possui uma tela externa de 6,45 polegadas e uma tela interna de 7,9 polegadas, ambas com painel OLED e mais de 1,07 bilhões de cores exibidas. O Honor Magic Vs é equipado com o processador octa-core Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ou 12 GB de memória RAM e 256 ou 512 GB de espaço interno. A bateria de 5.000 mAh possui carregamento rápido de 66 W. O aparelho vem com a interface própria da Honor, a MagicOS 7.1, baseada no Android 13. O Honor Magic Vs possui um sistema triplo de câmera, com um sensor principal de 54 MP, uma lente ultrawide de 50 MP e uma lente de 8 MP para zoom óptico de 3x. Na Europa, o Honor Magic Vs foi lançado por €1.599.

Embora esses celulares sejam muito populares fora do Brasil, infelizmente eles não estão disponíveis oficialmente no mercado brasileiro. No entanto, é possível importá-los, caso você esteja disposto a investir um pouco mais e aproveitar todas as vantagens e recursos desses dispositivos. Com suas especificações técnicas avançadas e recursos inovadores, esses celulares premium certamente chamam a atenção dos amantes de tecnologia.