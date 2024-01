Inauguração de refletores é marco histórico dos 115 anos do Sport Club Penedense

Os 115 anos de fundação do Sport Club Penedense foram comemorados com a inauguração dos refletores do Estádio Dr. Alfredo Leahy, o mais recente investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas no patrimônio do povo penedense.

No campo iluminado por refletores de LED, jogadores do Penedense e do Sergipe entraram em campo na noite desta quarta-feira, 03, amistoso que entra para a história do mais longevo time de futebol fundado em Alagoas e o 19º mais antigo em atividade do Brasil.

“Hoje é um dia histórico porque hoje o Penedense completa 115 anos de sua existência e hoje a nossa geração consegue trazer um sonho que é de todos os que torceram pelo Penedense que é a iluminação do Estádio Dr. Alfredo Leahy”, afirmou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O gestor que viabilizou a estrutura utilizada na temporada vitoriosa do alvirrubro ribeirinho em 2023, com destaque para o gramado de excelente qualidade e recuperação completa da sede do Sport Club Penedense, frisou a estrutura de iluminação que viabiliza os jogos noturnos, obra reconhecida por Aerton Reis, presidente do clube desde 2019.

“A gente acreditava numa mudança, mas do jeito que ela foi feita, eu digo que não foi uma reforma, não foi uma melhoria, foi de fato uma verdadeira transformação que aconteceu aqui no nosso Sport Club Penedense”, destacou Aerton, relacionando os investimentos fundamentais para a equipe ser “forte e competitiva”, campeão da Série B em 2023, avanços que incluem as categorias de base.

“Eu quero agradecer ao senhor porque quando a gente não tinha essa perspectiva e foi preciso que o senhor, um penedense, com sangue de Penedo, um torcedor apaixonado pelo Sport Club Penedense para poder fazer isso que estamos presenciando, esse momento histórico e tão esperado por todos os torcedores”, disse Aerton Reis, dirigindo-se a Ronaldo Lopes na rápida cerimônia que antecedeu o amistoso.

Secretários municipais, vereadores, torcedores e os ex-presidentes Dr. Sílvio Menezes Tavares, Fernando Diniz de Andrade e Juca Vasconcelos uniram-se na inauguração dos refletores, aberta com apresentação da banda da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo e crianças penedenses.

Com base em sua experiência no time, ex-membro de comissão técnica e dirigente, o atual gestor da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) contou que foi na gestão de Sílvio Menezes que se instituiu o instrumento jurídico que viabilizou os investimentos da Prefeitura de Penedo.

“Em 2001, com a sabedoria jurídica de uma pessoa que está presente aqui, Doutor Silvio Menezes, ele criou um comodato que resolvia o problema. Porque se o grande problema era a falta de condição jurídica para que aqui houvesse o investimento público, finalmente a gente teria o problema resolvido”, relembrou Juca Vasconcelos.

Apesar da legalidade, passaram mais de 20 anos para o Estádio Alfredo Leahy dispor de refletores. “Foi com o governo do Ronaldo que essa condição jurídica foi colocada em prática e hoje o Penedense tem um gramado decente, iluminação, reforma da sede e futuramente o seu memorial”, afirmou o Secretário Municipal de Esportes.

“Eu vou repetir o que já disse várias vezes. O que faltava, depois da legalidade jurídica, era ação política, era a vontade de fazer. Isso e, felizmente, hoje nós temos”, afirma Juca Vasconcelos.

Encerrada a solenidade, os times entraram em campo, arquibancadas lotadas para o amistoso histórico encerrado sem gols. No próximo dia 20, o Sport Club Penedense volta a jogar diante de sua torcida, contra o CRB, jogo que será à noite e o primeiro do campeonato alagoano de futebol profissional 2024.

Texto Fernando Vinícius

Foto capa: Gustavo Barreto (Secom PMP)

Fotos galeria: Deywisson Duarte e Fernando Vinícius (Secom PMP) e Samuel Alves (Assessoria Sport Club Penedense)

Vídeo Felipe Alves