Incêndio na casa de Tyreek Hill causado por criança brincando com isqueiro, dizem autoridades

O inferno em Monte TyreekA mansão de Na quarta-feira foi causada por uma criança brincando com um isqueiro… isso segundo as autoridades.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Davie na Flórida confirmou TMZ Esportes que os investigadores acreditam que um jovem dentro de um quarto na casa de Hill’s Southwest Ranches iniciou o incêndio.

Não está claro se a criança é parente de Hill ou como exatamente ele foi capaz de acender as chamas – embora, de acordo com o representante do DFP, como as autoridades identificaram formalmente tudo como “acidental”, nenhuma investigação adicional esteja sendo realizada.



WSVN

Como informamos, os bombeiros foram os primeiros notificado das chamas por volta das 13h50 horário do leste dos EUA … e pouco tempo depois, eles conseguiram apagar o incêndio com uma mangueira de água.

As autoridades dizem que, felizmente, ninguém ficou ferido.

Hill estava no treino dos Dolphins quando o incêndio começou – e, segundo a equipe, ele saiu mais cedo para resolver o problema. Ele foi visto no local por volta das 15h (horário do leste dos EUA) com sua esposa parecendo preocupada enquanto observava os oficiais tentando conter o incêndio.

Drew Rosenhaus – o agente de Hill – disse, porém, em uma entrevista ao 7Notícias que seu cliente estava de bom humor apesar da situação.

“É muito difícil para qualquer pessoa, obviamente, ter sua casa pegando fogo”, disse Rosenhaus, “mas Hill estava lidando com isso com tanta equilíbrio quanto você pode esperar”.



