Tele Pacers de Indiana deram um passo significativo à frente do NBA prazo de negociação finalizando um acordo para adquirir Raptors de Toronto‘duas vezes All-Star Pascal me desculpe. Os Pacers vinham perseguindo Siakam agressivamente, e o acordo está agora em fase final, marcando uma grande mudança para ambas as equipes.

Em troca de Siakam, os Raptors receberão Bruce Brown Jr., Jordan Nwora, e três escolhas de primeira rodada dos Pacers. Além disso, o Pelicanos de Nova Orleans também fazem parte desta troca, enviando o ex-escolhedor do primeiro turno Kira Lewis Jr.. para os Raptors.

A troca envolve múltiplas escolhas de draft, com os Pacers enviando duas escolhas de primeira rodada em 2024 e outra em 2026 para os Raptors por Siakam. Em troca, uma escolha de segunda rodada de Nova Orleans irá para o Pacers como parte deste acordo de três equipes.

A partida de estou com fome marca uma nova era para os Raptors, com Chris Boucher sendo o único jogador restante da escalação do campeonato de 2019. O executivo do Raptors, Masai Ujiri, mais uma vez fez um movimento para acumular ativos futuros, sinalizando uma mudança estratégica para a equipe.

O agente de Siakam, Todd Ramasar da Life Sports Agency, expressou entusiasmo com a nova oportunidade de Siakam com os Pacers, afirmando: “Estou animado que Pascal esteja tendo uma oportunidade de primeira classe com os Pacers, sendo emparelhado com Tyrese e Myles [Turner] e sendo treinado por um grande treinador, Rick Carlisle. Seu futuro lá parece brilhante.”

Pacers são candidatos aos playoffs

Por outro lado, Brown se junta a RJ Barrett e Immanuel Quickley como novos rostos em Toronto por enquanto. O recente sucesso dos Pacers na temporada 2023-24 os posicionou como candidatos aos playoffs, e espera-se que Siakam assuma um papel significativo na equipe.

Para o Pelicanos, o seu envolvimento no comércio proporciona um alívio máximo, permitindo-lhes poupar 18 milhões de dólares ao passarem abaixo da linha fiscal de luxo. Esta troca também se alinha com a estratégia dos Pacers de desenvolver jovens talentos, especialmente Tyrese Haliburton.

Siakam, que se tornará um agente livre irrestrito no final da temporada 2023-24, provavelmente permanecerá no Pacers. Sua aquisição marca um movimento significativo para os Pacers, pois eles pretendem solidificar sua posição como candidatos aos playoffs e construir para o futuro.

O prazo final da negociação está se aproximando e será interessante ver como essa mudança moldará a dinâmica das três equipes envolvidas. Com a chegada de Siakam a Indiana, os Pacers estão preparados para um novo capítulo emocionante em sua busca pelo sucesso nos playoffs.