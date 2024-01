Ingressos Coachella prontamente disponíveis, vendas mais lentas em dez anos

Em breve poderá ser um adeus à roda gigante, ao calor escaldante do deserto e Vanessa Hudgens‘estilo boho – isto é… se as vendas de ingressos do Coachella deste ano servirem de indicação.

Acontece que… as pessoas não estão tão interessadas no Coachella este ano. Na verdade, 2024 marca as vendas de ingressos mais lentas em uma década – de acordo com este Portão SFque cita algumas estatísticas preocupantes para Goldenvoice e companhia.

Resumindo a história… os passes para o Coachella deste ano simplesmente não estão vendendo como antes – e você pode verificar isso acessando o site deles, onde você pode comprar o tix agora mesmo.

Sim, eles ainda estão em disputa 5 dias depois de chegarem ao mercado – um choque total, especialmente porque se esgotariam em poucos minutos nos anos anteriores. Agora, você pode simplesmente acessar a página inicial e comprar praticamente qualquer pacote de ingressos que desejar, quando quiser.

Curiosamente, este site também está permitindo que as pessoas comprem até 8 ingressos este ano, em comparação com apenas 2 nos anos anteriores – então parece que os organizadores do festival estão praticamente implorando às pessoas que gastem algum dinheiro com eles… pelo menos é assim que parece de qualquer forma.

Embora nunca tenham tido esse problema antes… os fãs esperaram horas em filas virtuais para colocar as mãos nas pulseiras cobiçadas no passado – apesar dos preços exorbitantes.

Isso é muito estranho… porque os Tix Coachella costumam ser uma mercadoria muito quente – esgotando em 40 minutos em 2015 e 4 horas em 2022. Então, o fato de que os passes para o segundo e terceiro níveis do primeiro fim de semana ainda são disponível dias depois diz muito sobre a popularidade do festival.



Lembre-se… os gostos do Gato DojaSem dúvida, e Lana Del Rey são a atração principal este ano – e embora eles não sejam as maiores estrelas do mercado, eles ainda têm uma enorme base de fãs… então é difícil dizer se eles, especificamente, são a razão por trás das vendas lentas.

Ainda assim, alguns estão atribuindo essa queda à escalação sem brilho – tem havido muitas reclamações.

Simplificando, parece que o Coachella está perdendo seu apelo em um mar de novos festivais mais legais… por um motivo ou outro.



