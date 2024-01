INMETRO prorroga inscrições de CONCURSO PÚBLICO com salários de R$ 8,7 MIL

Este concurso público informa que serão 300 vagas

O INMETRO anuncia que o concurso público do órgão teve as inscrições prorrogadas. Vale lembrar que esta é uma grande oportunidade.

São 300 vagas e os salários excelentes. Veja!

Oportunidade Imperdível do concurso público

Para aqueles que perderam a chance de se inscrever no concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), uma excelente notícia: o IDECAN prorrogou o prazo das inscrições. De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial União, agora é possível se inscrever até o dia 05 de fevereiro, com a taxa a ser paga até o dia 06 do mesmo mês.

Vagas Atrativas e Salários Competitivos

Este certame oferece 100 vagas imediatas e mais 200 no cadastro de reserva para os cargos de Analista e Pesquisador. Além disso, os salários iniciais são atrativos, alcançando até R$ 8,7 mil, sem contar os benefícios oferecidos pela carreira pública.

Datas e Locais das Provas do concurso público

As provas objetivas estão programadas para o dia 14 de abril (domingo) e serão aplicadas em diversas cidades, como Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).



Distribuição de Vagas e Reajuste Salarial

Quanto à distribuição das vagas, o concurso contempla 40 vagas para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, além de 60 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, ambos com salários iniciais de R$ 8.700,31. Recentemente, com a sanção do reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal, os salários do INMETRO foram ajustados, elevando os vencimentos dos Analistas e Pesquisadores para R$ 8.700,28. Veja mais sobre o concurso público.

Atribuições dos Cargos e Quantidade de Vagas em Aberto

As atribuições dos cargos incluem atividades voltadas para planejamento, treinamento, logística, coordenação e execução de projetos em metrologia e qualidade, além de outras relacionadas, como metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, avaliação da conformidade e informação tecnológica.

Atualmente, o INMETRO possui 1.267 cargos vagos, distribuídos entre Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade (396 vagas), Analista Executivo em Metrologia e Qualidade (179 vagas), Técnico em Metrologia e Qualidade (214 vagas), Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade (442 vagas) e Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior (36 vagas).

Etapas do Concurso público e Critérios de Avaliação

Os candidatos enfrentarão três etapas no concurso INMETRO: Provas Objetivas, Prova Discursiva e Prova de Títulos. As Provas Objetivas ocorrerão em 14 de abril, nas cidades mencionadas anteriormente, com questões de múltipla escolha. A Prova Discursiva consistirá na redação de texto dissertativo, e a Prova de Títulos analisará os títulos apresentados pelos candidatos.

Diante disso, este concurso do INMETRO representa uma excelente oportunidade para ingressar em uma carreira sólida e bem remunerada. Ainda há tempo para se inscrever e concorrer a essas vagas tão desejadas.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 05 de fevereiro no portal da banca, IDECAN.

Resumo das fases

Veja sobre as fases deste concurso público e se prepare: