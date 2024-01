INSCRIÇÕES ABERTAS: concurso AERONÁUTICA abre 100 vagas para NÍVEL MÉDIO com iniciais até R$ 5.483,00

Edital do concurso Aeronáutica irá selecionar interessados para a carreira de sargentos.

Já estão abertas as inscrições para o concurso Aeronáutica destinado ao preenchimento de vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica (EAGS).

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico para formação em diferentes especialidades.

Os interessados têm até o dia 02 de fevereiro para se candidatar. O prazo para solicitar a isenção da taxa também já está aberto e segue durante todo o período em que as inscrições ficarão abertas.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica (EAGS) 2025. Ao todo, são oferecidas 100 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por especialidades a seguir:

Especialidades e vagas



BET – Eletrônica – 31 vagas;

SAD – Administração – 20 vagas;

SEF – Enfermagem – 10 vagas;

SEL – Eletricidade – 10 vagas;

SIN – Informática – 15 vagas;

SLB – Laboratório – 4 vagas;

SMU 10 – Música Clarinetas: Soprano Baixo – 2 vagas;

SMU 36 – Trompete Bb – 1 vaga;

SMU 41 – Trombones – Tenor – Baixo – 1 vaga;

SMU 51 – Tuba – Sousafone – 1 vaga;

SOB – Obras – 5 vagas.

Os salários oferecidos pelo EAGS variam entre R$ 1.199,00 a R$ 5.483,00, de acordo com a Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Durante o curso de formação, no entanto, a remuneração mensal é de R$ 1.199,00.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro(a);

Ser voluntário(a);

Se menor de 18 (dezoito) anos de idade, estar autorizado por seu responsável legal para realizar as Provas Escritas e, se convocado para prosseguimento no Exame, estar autorizado a participar das fases subsequentes (Inspeção de Saúde (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), Prova Prática de Especialidade (PPE) e matrícula no Estágio);

Inscrever-se por meio do FSI; e

Pagar a taxa de inscrição.

Além disso, o candidato militar ativo deverá informar seu Comandante, em um Ofício, que deseja participar do processo seletivo.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do EAGS têm até o dia 2 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Força Aérea Brasileira.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,00

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do EAGS até o dia 2 de fevereiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o EAGS contará com as seguintes etapas:

Provas Escritas;

INSPSAU (Inspeção de saúde);

EAP (Exame de aptidão Psicológica);

TACF (Teste de avaliação do Condicionamento Físico);

PHC (Procedimento de Heteroidentificação complementar);

Validação Documental.

A prova escrita objetiva está prevista para ser realizada no dia 14 de abril de 2024 nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR).

Os candidatos serão avaliados na prova objetiva por meio de questões de múltipla escolha sobre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos Especializados.

No Teste de Avaliação Física, o candidato deverá realizar uma série de exercícios que incluem flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo; flexão do tronco sobre as coxas; salto horizontal; além de uma corrida de 12 minutos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso EEAR.