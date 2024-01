Inscrições abertas! CONCURSO anuncia edital com 488 vagas e salários de R$ 8.879,80

Vagas do concurso para médio e superior

Não deixe esta oportunidade passar! Mais um concurso está na praça com chances para médio e superior. Além disso, os salários são excelentes.

Ao todo são 488 vagas e vários cargos. Confira!

Concurso e cargos

Está em andamento o período de inscrições para o concurso promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (CONSURGE), que visa preencher 488 vagas. Os candidatos têm até o dia 8 de fevereiro para se candidatar, sendo a inscrição realizada através do site da banca organizadora IBGP, com custos variando entre R$ 70,00 e R$ 170,00.

As oportunidades abrangem uma diversidade de cargos, com salários iniciais que oscilam de R$ 1.501,68 a R$ 8.879,80. Destacam-se funções tanto para profissionais com ensino médio/técnico quanto para aqueles com nível superior.

Cargos de Ensino Médio/Técnico

Auxiliar Administrativo: 2 vagas – Salário de R$ 1.572,42

2 vagas – Salário de R$ 1.572,42 Auxiliar de Regulação Médica: 26 vagas – Salário de R$ 1.455,94

26 vagas – Salário de R$ 1.455,94 Operador de Frota: 11 vagas – Salário de R$ 1.455,94

11 vagas – Salário de R$ 1.455,94 Motorista: 2 vagas – Salário de R$ 1.747,13

2 vagas – Salário de R$ 1.747,13 Condutor Socorrista: 162 vagas – Salário de R$ 1.747,13

162 vagas – Salário de R$ 1.747,13 Auxiliar de Farmácia: 1 vaga – Salário de R$ 1.630,66

1 vaga – Salário de R$ 1.630,66 Técnico em Enfermagem: 130 vagas – Salário de R$ 1.747,13

130 vagas – Salário de R$ 1.747,13 Técnico em Segurança do Trabalho: 2 vagas – Salário de R$ 1.921,84

Cargos de Nível Superior



Você também pode gostar:

Analista Administrativo: 1 vaga – Salário de R$ 2.911,89

1 vaga – Salário de R$ 2.911,89 Assistente Administrativo: 6 vagas – Salário de R$ 1.921,84

6 vagas – Salário de R$ 1.921,84 Contador: 1 vaga – Salário de R$ 3.494,26

1 vaga – Salário de R$ 3.494,26 Enfermeiro: 57 vagas – Salário de R$ 2.678,94

57 vagas – Salário de R$ 2.678,94 Farmacêutico: 1 vaga – Salário de R$ 4.076,64

1 vaga – Salário de R$ 4.076,64 Psicólogo: 1 vaga – Salário de R$ 3.494,26

1 vaga – Salário de R$ 3.494,26 Médico: 85 vagas – Salário de R$ 8.386,23

Sobre as provas

O concurso vai contar com as seguintes fases:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos , de caráter classificatório;

, de caráter classificatório; Prova Prática, de caráter eliminatório.

Fases do concurso

A etapa objetiva terpa 45 questões entre conhecimentos gerais e específicos. As disciplinas cobradas serão:

Português;

Normas SAMU;

Conhecimentos Específicos;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;

Administração Pública;

Saúde Pública;

A prova está marcada para 24 de março e vai acontecer em Governador Valadares, Minas Gerais.

Demais etapas

A prova de títulos vai acontecer apenas para os cargos de nível superior. A etapa valerá até 10 pontos

Funções dos cargos

Veja a seguir as funções dos cargos de nível médio:

Auxiliar Administrativo: Executar tarefas administrativas de suporte, como organização de documentos, atendimento telefônico, controle de agendas e auxílio em atividades de rotina do escritório.

Auxiliar de Regulação Médica: Atuar na regulação de atendimentos médicos, coordenando e direcionando recursos e equipes para garantir a eficiência no atendimento a casos de emergência e urgência.

Operador de Frota: Gerenciar a frota de veículos da empresa, garantindo a manutenção adequada, controle de abastecimento, programação de rotas e coordenação logística.

Motorista: Conduzir veículos da empresa, seja para transporte de pessoas ou mercadorias, seguindo as normas de trânsito e garantindo a segurança dos passageiros ou da carga.

Condutor Socorrista: Atuar como condutor de ambulâncias, transportando pacientes de forma segura para unidades de saúde. Além disso, pode prestar os primeiros socorros até a chegada à unidade de saúde.

Auxiliar de Farmácia: Auxiliar nas atividades relacionadas ao controle de estoque, dispensação de medicamentos, atendimento ao público e organização do ambiente de trabalho em farmácias.

Técnico em Enfermagem: Prestar assistência de enfermagem a pacientes, sob a supervisão de enfermeiros, realizando procedimentos técnicos, administrando medicamentos e prestando cuidados essenciais.

Técnico em Segurança do Trabalho: Desenvolver ações para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, inspecionar ambientes de trabalho, orientar colaboradores sobre normas de segurança, e realizar treinamentos para garantir a segurança no ambiente de trabalho.



Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 08 de fevereiro, por meio do site da banca organizadora, IBGP, ao custo de R$ 70,00 a R$ 170,00.

O cadastro só valerá depois do pagamento da taxa em tempo hábil.