Inscrições ABERTAS para CNH social; confira os requisitos para obter sua habilitação gratuitamente

Começa neste mês o período de inscrições para o aguardado programa CNH Social, uma iniciativa do governo estadual que proporciona oportunidades de habilitação a 60 mil indivíduos em um único estado.

Desta vez, a edição confirmada em 10 de janeiro contempla o estado do Pará, onde o programa é conhecido como CNH Pai D’égua. Para concorrer a uma das 60 mil vagas, é requisito fundamental residir na localidade e comprovar situação de baixa renda.

O diferencial desta edição é a presença das carretas itinerantes do Ciretran (Circunscrições Regionais de Trânsito), que estarão estacionadas em áreas mais remotas para atender os interessados.

Este serviço móvel do Ciretran é especialmente destinado àqueles que residem em municípios onde o acesso às agências é mais desafiador, garantindo assim, um meio eficaz de facilitar o processo de inscrição.

É importante ressaltar que as inscrições serão realizadas de forma online, tornando as unidades móveis do Ciretran exclusivas para atendimento presencial.

Acredita-se que esta iniciativa não apenas democratiza o acesso à habilitação, mas também contribui para a empregabilidade na área do transporte, beneficiando aqueles que obtiverem a habilitação por meio deste programa.

“O custo para tirar uma CNH é muito alto, são muitos exames e a pessoa tem que pagar uma autoescola que compromete a renda familiar, por isso, o CNH Pai D’égua vai ofertar 60 mil vagas este ano para quem mais precisa, para pessoas (…) que queiram usar a carteira pra ser mototaxista, motorista de aplicativo ou de outros veículos e, assim, garantir o sustento da família”, disse o governador Helder Barbalho.

Quem está apto a participar do programa CNH Social no Pará?



Os residentes do estado que atendem aos requisitos podem se inscrever na CNH Social do Pará e ter a chance de conquistar uma das vagas disponíveis. Assim sendo, os critérios incluem:

Ter ao menos 18 anos ao iniciar o processo de obtenção da carteira de habilitação;

Além disso, é necessário estar registrado no Cadastro Único;

O candidato deve possuir ensino fundamental completo;

Residir no estado do Pará;

Por último, há a exigência de não ter sofrido penalidades por infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima nos últimos 12 meses. Ademais, não ser reincidente, no mesmo período, em infração média, da qual não cabem mais recursos na esfera administrativa.

É importante observar a divisão das 60 mil vagas oferecidas no programa, que busca proporcionar oportunidades específicas:

80% destinadas à obtenção da primeira CNH;

10% para aqueles que desejam adicionar as categorias A ou B;

10% para os interessados em realizar a mudança da categoria B para D.

Calendário da seleção

O Detran (Departamento de Trânsito) divulgou o cronograma detalhado para o processo de inscrição na CNH Social, contemplando diferentes regiões e estabelecendo as etapas de inscrição, entrega de documentos e matrícula.

Porém, é importante ressaltar que as datas variam de acordo com a localidade de residência do candidato.

Para a cidade de Belém, as inscrições ocorrerão no período de 29 de janeiro a 7 de fevereiro, seguidas pela entrega dos documentos programada para o intervalo de 04 de março a 13 de março. A fase de matrícula está agendada para transcorrer entre os dias 18 e 27 de março; Na região metropolitana, que abrange Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí, as inscrições terão lugar de 18 de março a 27 de março. A entrega dos documentos está programada para ocorrer entre 22 de abril e 1 de maio, enquanto a matrícula ficará disponível no período de 06 a 15 de maio; Para os residentes em Santarém, Altamira e Itaituba, as inscrições acontecerão de 06 de maio a 15 de maio. A entrega dos documentos está marcada para transcorrer de 10 de junho a 19 de junho, com a matrícula programada para o intervalo de 24 de junho a 3 de julho; Já para Marabá, Parauapebas e Redenção, as inscrições ocorrerão de 24 de junho a 3 de julho, seguidas pela entrega dos documentos programada para o intervalo de 29 de julho a 7 de agosto. A matrícula nessa região está agendada para acontecer de 12 a 21 de agosto.

Inscrições abertas para CNH Social em 2024: procedimentos online

Em 2024, as inscrições para a CNH Social estão disponíveis de forma online, proporcionando maior comodidade aos interessados.

Para participar do programa, os candidatos devem acessar o portal do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e optar entre concorrer à primeira habilitação ou adicional de categoria.

É importante ressaltar que todas as etapas do processo, desde a inscrição até a realização da prova, são inteiramente gratuitas. Em nenhum momento será solicitado qualquer pagamento, portanto, é fundamental estar atento e desconfiar de qualquer pedido nesse sentido.

O procedimento de inscrição é simples e pode ser realizado seguindo os passos abaixo: