Inscrições abertas para concurso com mais de 400 vagas para médio e superior

Mais um concurso com grandes oportunidades. Desta vez, são 400 vagas para médio e superior. As chances são ótimas para quem deseja mudar de vida.

Abertas Inscrições para 406 Vagas do concurso

Após mais de 20 anos de espera, as inscrições para o concurso da SES MT (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso) serão abertas às 16h desta quarta-feira, dia 10 de janeiro. O edital traz uma oferta de 406 vagas para formação de cadastro reserva (CR), destinadas às unidades do estado indicadas pela secretaria.

As oportunidades contemplam cargos para profissionais técnicos de ensinos médio e superior, atuando nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Os salários iniciais oferecidos variam entre R$ 2.883,17 e R$ 11.582,37, proporcionando remunerações atrativas para os candidatos.

Os candidatos interessados devem realizar suas inscrições no período determinado, garantindo sua participação neste aguardado certame. A SES MT reforça o compromisso com o fortalecimento e aprimoramento do sistema de saúde estadual através desse concurso.

Cargos concurso

Nível médio:

técnico em enfermagem;

técnico em farmácia;

técnico em imobilização ortopédica (técnico em gesso);

técnico em saúde bucal;

técnico em manutenção de equipamentos médico hospitalares;

técnico em radiologia;

técnico em patologia clínica;

técnico em segurança do trabalho; e

técnico em órtese e prótese.

Nivel superior

cirurgião dentista; odontólogo – periodontia; odontólogo – endodontia; odontólogo – odontopediatra; odontólogo – especialista em pacientes com necessidades especiais; odontólogo – especialista em cirurgia buco-maxilo-facial; enfermeiro do trabalho; engenheiro especialidade em segurança do trabalho; psicólogo – especialista em paciente especial; médico psiquiatra; médico neurologista; médico hematologista e hemoterapeuta; médico patologista; médico pediatra; médico ginecologista e obstetra; médico dermatologista; médico dermatologista especialista em hanseníase; médico hansenólogo; médico infectologista especialista em hanseníase; médico intensivista; médico geriatra; médico urologista; médico oncologista; médico anestesiologista; médico angiologista; médico cardiologista; médico endocrinologista; médico gastroenterologista; médico infectologista; médico mastologista; médico nefrologista; médico fisiatra (físico e reabilitação); médico do trabalho; médico nutrólogo; médico oftalmologista; médico ortopedista e traumatologia;



médico pneumologista; médico reumatologista; médico cirurgião do aparelho digestivo (certificação para atuação em cirurgia bariátrica); médico cirurgião geral; médico cirurgião geral – pediatria; médico neurocirurgião; médico neuropediatra; médico proctologista; médico patologista – citopatologista; médico cirurgião plástico; médico cirurgião torácico; e médico otorrinolaringologista.



Mais nível superior no concurso

administrador;

administrador hospitalar (gestão hospitalar);

analista de sistemas – administrador de banco de dados, infraestrutura e O&M;

arquiteto;

assistente social;

advogado;

biblioteconomista;

biomédico;

contador;

economista;

enfermeiro;

engenheiro civil;

engenheiro de alimentos;

engenheiro eletricista;

engenheiro sanitarista;

estatístico;

farmacêutico;

farmacêutico bioquímico;

fisioterapeuta;

fonoaudiólogo;

historiador;

arquivologista;

médico;

médico veterinário;

nutricionista;

odontólogo;

psicólogo;

químico;

técnico em comunicação social (jornalismo e marketing);

técnico em assuntos culturais e educacionais (pedagogo e letras);

terapeuta ocupacional;

técnico em educação física; e

técnico em educação artística.

Concurso SES MT e provas

Todos os candidatos inscritos no concurso da SES MT serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, os participantes que concorrem aos cargos de nível superior serão avaliados por meio de uma prova de títulos, com caráter classificatório.

A prova objetiva está programada para ser aplicada na cidade de Cuiabá/MT, na data prevista de 14 de abril de 2024. Este momento será crucial para os concorrentes demonstrarem seus conhecimentos e habilidades relacionados aos cargos pretendidos.

A inclusão de uma prova de títulos, especialmente para os cargos de nível superior, adiciona uma dimensão adicional à avaliação, permitindo que os candidatos destaquem suas qualificações acadêmicas e profissionais.

Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma do concurso, garantindo que estejam devidamente preparados para as etapas de avaliação. A prova objetiva e a análise de títulos serão determinantes para a classificação e seleção dos futuros profissionais de saúde que irão integrar a SES MT.

Como se inscrever

Os interessdos poderão se inscrever até 08 de fevereiro, através do site da Fundação Getúlio Vargas – FGV (https://conhecimento.fgv.br)

Os valores são: