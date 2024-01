Inscrições abertas para CONCURSO PM com 2.901 vagas!

As vagas do concurso PM são imediatas

As chances são imediatas. O concurso PM – Polícia Militar- anuncia oportunidades, já que são quase 3 mil vagas para soldado.

Veja maiores esclarecimentos.

Inscrições Abertas para 2.901 Vagas do concurso PM

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG) está com inscrições abertas para o edital do concurso destinado ao cargo de Soldado, oferecendo 2.901 vagas imediatas de nível superior. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino e feminino, com um salário inicial atrativo de R$ 4.360,83.

Período de Inscrição

Os interessados têm a oportunidade de se candidatar diretamente no site oficial da corporação, no período compreendido entre 8 de janeiro e 6 de fevereiro de 2024. As provas do concurso PM estão programadas para serem realizadas em 10 de março do mesmo ano.

Requisitos para concurso PM

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:



Você também pode gostar:

Ser brasileiro(a);

Possuir nível superior de escolaridade;

Ter idade entre 18 e 30 anos;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, pelo menos na categoria “B”;

Ter altura mínima de 1,60m;

Não apresentar tatuagem visível que seja incompatível com o exercício das atividades de policial militar, quando em uso dos diversos uniformes.

Provas Objetivas e Avaliação Física no concurso PM

No percurso desafiador do concurso para Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, as etapas de Provas Objetivas e Avaliação Física representam momentos importantes, avaliando não apenas o conhecimento teórico, mas também a preparação física dos candidatos.

A etapa das Provas Objetivas, com peso eliminatório e classificatório, distribuídos em 50 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 2 pontos. A abrangência dos temas:

Língua Portuguesa (20 pontos)

Literatura (5 pontos)

Noções de Língua Inglesa (5 pontos)

Noções de Direito e Direitos Humanos (10 pontos)

Raciocínio Lógico-Matemático (10 pontos)

A reprovação nessa fase ocorre para os candidatos que não atingiram o mínimo de 60% dos pontos ou não alcançaram classificação suficiente para avançar à segunda fase.

Avaliação Física concurso PM

A Avaliação Física Militar (AFM) revela-se como um desafio adicional, segmentada em Controle Fisiológico (CF) para militares da PMMG e Avaliação Médica (AM) para os demais candidatos, além do Teste de Capacitação Física (TCF).

O TCF, de caráter eliminatório e classificatório, exige que o candidato alcance no mínimo 60% de rendimento em cada modalidade para aprovação. As modalidades incluem:

Força de resistência abdominal (abdominal tipo remador)

Força de resistência de braços na barra fixa (flexão estática e dinâmica na barra fixa)

Resistência cardiorrespiratória (corrida de 2.400 metros)

Demais cargos

Veja maiores detalhes sobre outros cargos ofertados:

Oficiais e Oficiais de Saúde

No cenário atual, a Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG) anuncia a abertura das inscrições para dois concursos de grande relevância: Curso de Formação de Oficiais (CFO) e Oficiais de Saúde. Essas oportunidades visam preencher vagas estratégicas, sendo um marco para aqueles que aspiram a uma carreira pública.

Curso de Formação de Oficiais (CFO) – 180 Vagas

O CFO apresenta-se como uma oportunidade ímpar para quem almeja a carreira de oficial. São 180 vagas disponíveis, com salário inicial de R$ 7.175,30. O processo seletivo compreende três fases fundamentais.

Na primeira fase, os candidatos enfrentarão provas de conhecimentos, abrangendo áreas cruciais como Direito Constitucional, Administrativo, Penal, entre outras. A eliminação ocorrerá para aqueles que não atingirem o mínimo de 60% dos pontos.

A segunda fase abrange avaliações psicológicas, atividade física militar (AFM) e exames de saúde, promovendo uma análise mais ampla das competências dos candidatos.

A terceira fase é composta por prova oral, focada em Direito Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal, além da análise de títulos, valorizando a formação acadêmica e especializações.

Oficiais de Saúde – 60 Vagas

Já para os Oficiais de Saúde, as oportunidades do concurso PM abrangem diversas especialidades médicas, psicologia, odontologia, enfermagem e farmácia, totalizando 60 vagas com salário inicial de R$ 11.037,14.

A seleção para esses cargos é igualmente desafiadora. Na primeira fase, os candidatos enfrentarão uma prova objetiva, abordando língua portuguesa, direitos humanos e conhecimentos específicos. A eliminação ocorrerá para quem não atingir 60% dos pontos.

Na segunda fase, serão realizadas avaliações psicológicas, exames de saúde, avaliação física militar (AFM) e análise de títulos. Esta última etapa valoriza graduações, especializações, mestrados e doutorados, sendo essenciais para somar pontos adicionais ao candidato.

A terceira fase do concurso PM, reservada ao Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), marca a última etapa desse desafiador processo seletivo.

As datas importantes, como período de inscrições, isenção da taxa, pagamento do boleto e provas, devem ser atentamente observadas pelos candidatos, a fim de garantir uma participação eficaz nesse relevante concurso da PM MG.