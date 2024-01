Inscrições abertas para NOVO edital sudeste com vagas para NÍVEL MÉDIO

Veja os requisitos deste novo edital sudeste

Este novo edital sudeste veio como uma grande oportunidade até o momento. As chances são para nível médio e garantem estabilidade.

Confira quem pode se inscrever a seguir.

Oportunidades edital sudeste

A Prefeitura de Vila Velha, localizada no Espírito Santo, anunciou a publicação do edital para o novo concurso público. Desta vez, são oferecidas 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, ambos de nível médio.

Detalhes das Vagas

1 vaga para agente de combate a endemias.

22 vagas para agente comunitário de saúde.

Ambos os cargos requerem nível médio completo como requisito mínimo. No caso do agente comunitário de saúde, além da escolaridade, há a necessidade de atender a requisitos específicos, como residir em um dos bairros da região em que atuar desde a data da publicação do edital e completar com aproveitamento um curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas, oferecido pelo Ibade aos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso.

Remuneração e Jornada de Trabalho



Você também pode gostar:

Os aprovados receberão uma remuneração equivalente a dois salários mínimos, totalizando R$2.824, considerando a atual cotação do salário mínimo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Veja mais sobre o edital sudeste.

Contratação pelo Regime CLT

Os candidatos selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), proporcionando estabilidade e benefícios no âmbito trabalhista.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Vila Velha com a saúde pública, ao prover mais profissionais capacitados para atuar no atendimento à comunidade e no combate a endemias na região.

Provas e Fases do Concurso Vila Velha ES

O concurso público em Vila Velha ES será conduzido por meio de provas objetivas, compreendendo etapas eliminatórias e classificatórias. A aplicação dessas provas está agendada para o dia 3 de março, em dois turnos distintos:

Manhã: Para candidatos ao cargo de agente comunitário de saúde

Para candidatos ao cargo de agente comunitário de saúde Tarde: Para concorrentes ao cargo de agente de combate a endemias.

Composição das Provas

Os candidatos deverão responder a um total de 60 questões, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões.

Noções de Informática: 10 questões.

Ética e Legislação na Administração Pública: 10 questões.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: 20 questões.

Conhecimentos Específicos: 10 questões.

Critérios de Eliminação do edital sudeste

Será eliminado aquele candidato que não alcançar, no mínimo, 50% dos pontos totais da prova.

Fase de Formação Inicial

Além das provas, está previsto um curso introdutório de formação inicial, que ocorrerá no período de 25 de março a 2 de abril.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever até 15 de fevereiro, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador do concurso.

O processo de inscrição para o concurso em Vila Velha ES é fundamental para os candidatos que desejam concorrer às vagas de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Aqui estão os passos essenciais:

Preenchimento do Formulário:

O primeiro passo consiste em preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Geração e Pagamento do Boleto:

Após o preenchimento, é necessário gerar o boleto referente à taxa de inscrição, que é de R$58.

O pagamento do boleto pode ser efetuado até o dia 16 de fevereiro.

Escolha da Região (Apenas para Agente Comunitário de Saúde):

Para o cargo de agente comunitário de saúde, os candidatos devem optar, no ato da inscrição, pela vaga correspondente à região em que desejam concorrer. A escolha deve ser feita considerando a localidade de residência.

Isenção da Taxa para Famílias de Baixa Renda: