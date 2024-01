Inscrições abertas para o CONCURSO CASA DA MOEDA com salários de R$ 9,1 MIL

O concurso Casa da Moeda oferta 68 vagas

Estão abertas as inscrições do concurso Casa da Moeda. Ao todo são 68 vagas em diferentes cargos. Os salários são maravilhosos.

Portanto, os aprovados receberão valores acima de R$ 9 mil.

Casa da Moeda do Brasil Oferece 68 Vagas com Salários Atrativos

A Casa da Moeda do Brasil anunciou a abertura de um processo seletivo a partir desta segunda-feira (8), oferecendo 68 vagas para candidatos com nível médio e superior.

As remunerações podem atingir até R$ 9,1 mil, proporcionando oportunidades atrativas para os interessados. Do total de vagas, 52 são destinadas ao cargo de técnico de segurança, enquanto duas são para analista de produção. Além disso, está prevista a formação de um cadastro de reserva com 14 vagas adicionais.

Vagas e Benefícios do concurso Casa da Moeda

Salários Competitivos e Benefícios



Os salários oferecidos pela Casa da Moeda do Brasil podem chegar a R$ 9,1 mil, tornando o processo seletivo ainda mais atraente para os candidatos qualificados. Além dos vencimentos, os aprovados terão acesso a benefícios como alimentação gratuita, transporte subsidiado, auxílio-creche, assistência médica, seguro de vida, auxílio-medicamentos e vale-alimentação.

Esses benefícios agregam valor às oportunidades oferecidas, tornando a Casa da Moeda do Brasil uma opção interessante para quem busca uma carreira sólida e vantajosa.

Oportunidades de Carreira na Casa da Moeda do Brasil

A Casa da Moeda do Brasil anuncia diversas oportunidades de emprego por meio do concurso Casa da Moeda, destacando vagas para Técnico de Segurança e Analista de Produção. Confira os detalhes das posições disponíveis:

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Masculino)

Vagas: 20 + 4 para cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.749,70

Requisitos: Nível médio

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Feminino)

Vagas: 20 + 4 para cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.749,70

Requisitos: Nível médio

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio

Vagas: 12 + 6 para cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.749,70

Requisitos: Nível médio

Analista de Produção – Designer de valores/Gravador

Vagas: 2 (nenhuma para cadastro de reserva)

Remuneração: R$ 9.126,73

Requisitos: Nível superior

Benefícios do concurso Casa da Moeda

Além dos atrativos salários, os profissionais selecionados terão a chance de desfrutar de benefícios como alimentação gratuita, transporte subsidiado, auxílio-creche, assistência médica, seguro de vida, auxílio-medicamentos e vale-alimentação.

Como se inscrever no concurso Casa da Moeda

Os interessados poderão se inscrever até às 16 horas de 31 de janeiro, no site da Fundação Cesgranrio.

Função da Casa da Moeda

A Casa da Moeda do Brasil é uma instituição essencial no contexto econômico do país, sendo responsável por diversas atividades relacionadas à produção de moedas e notas. Veja as principais funções:

Fabricação de Moedas e Notas: A função primordial da Casa da Moeda é a fabricação das moedas e notas utilizadas diariamente pelos cidadãos. Esse processo é realizado com precisão e eficiência, assegurando a qualidade dos meios de pagamento em circulação.

Segurança e Integridade: Com foco na preservação da integridade financeira, a Casa da Moeda mantém uma equipe especializada em segurança. Esses profissionais garantem a proteção do processo de produção, minimizando riscos de falsificação e assegurando a confiabilidade dos meios de pagamento.

Design e Estética: O aspecto visual das cédulas e moedas também recebe atenção especial. Profissionais qualificados trabalham no design, garantindo que o dinheiro tenha uma aparência esteticamente agradável e cumpra requisitos de autenticidade.

A Casa da Moeda desempenha um papel crucial na economia brasileira. Sua atuação não apenas viabiliza a circulação de meios de pagamento, mas também contribui para a segurança e estabilidade financeira do país. A qualidade e confiabilidade dos produtos fabricados impactam diretamente a confiança dos cidadãos no sistema monetário.