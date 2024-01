Inscrições reabertas! CONCURSO PETROBRAS anuncia 6.412 vagas para vários cargos

As vagas do concurso Petrobras são imediatas e formação de cadastro reserva

Após inscrições suspensas, o concurso Petrobras reabre os cadastros para edital com 6.412 vagas com escolaridade médio-técnico.

Veja maiores detalhes.

Reabertura das Inscrições para o Concurso Petrobras

Após um período de suspensão, as inscrições para o concurso Petrobras foram reabertas. Agora, os interessados podem se candidatar diretamente no site da banca organizadora, Cebraspe, até o dia 31 de janeiro, mediante o pagamento da taxa de R$ 62,79.

Alteração de Local de Prova

Além da reabertura das inscrições, os candidatos que já se cadastraram para o concurso têm a oportunidade de realizar alterações no local de prova. Essa modificação pode ser feita, escolhendo uma das opções disponíveis, até o término das inscrições.

Importante Observação

É fundamental ressaltar que o município escolhido para a realização da prova não está vinculado necessariamente ao município da vaga para a qual o candidato está concorrendo. Esta é uma peculiaridade do processo seletivo.



Você também pode gostar:

Data das Provas Confirmada

As provas estão confirmadas para o dia 24 de março. Os candidatos devem se preparar para este importante momento do processo seletivo da Petrobras, buscando o melhor desempenho e conquistando a oportunidade desejada.

Número de Cidades com Provas Dobrado

Uma mudança notável no concurso Petrobras é a significativa ampliação do número de cidades onde as provas objetivas serão aplicadas. Anteriormente 19, agora são 40, abrangendo as capitais de todos os 27 estados do Brasil.

Lista Atualizada dos Locais do concurso Petrobras

Veja a seguir:

Rio Branco/AC, Maceió/AL, Manaus/AM, Macapá/AP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Brasília/DF, Vitória/ES, Goiânia/GO, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Belém/PA, João Pessoa/PB, Ipojuca/PE, Recife/PE, Teresina/PI, Curitiba/PR, Araucária/PR, Duque de Caxias/RJ, Itaboraí/RJ, Macaé/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR, Porto Alegre/RS, Canoas/RS, Florianópolis/SC, Aracaju/SE, Campinas/SP, Cubatão/SP, Mauá/SP, Paulínia/SP, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP e Palmas/TO.

Declaração do Presidente da Petrobras

Segundo Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, a expansão dos locais de prova tem como objetivo democratizar o acesso ao concurso de abrangência nacional. Essa iniciativa visa aumentar as oportunidades para candidatos de diversas regiões do Brasil.

Considerações do Presidente

Jean Paul Prates destaca que a ampliação atende a uma demanda legítima dos próprios candidatos. Considerando a Petrobras como uma empresa que representa todo o Brasil, a decisão de realizar as provas em todas as capitais foi vista como justa, possibilitando que mais brasileiros, de norte a sul, tenham a chance de concorrer a uma vaga e realizar o sonho de ser um empregado da Petrobras.

Total de Vagas Ofertadas e Oportunidades para Diversos Cargos de Nível Técnico

No conjunto, o concurso oferece um total de 6.412 vagas, das quais 916 são imediatas e 5.496 estão no cadastro de reserva.

Distribuição de Vagas e Salários para Nível Técnico no Concurso Petrobras

O concurso Petrobras oferece diversas oportunidades para candidatos de nível técnico, distribuídas em diferentes ênfases. Abaixo estão as ênfases, quantidade de vagas e salários correspondentes:

Enfermagem do Trabalho

Vagas: 12 + 72 CR

Salário: R$ 5.878,82

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Vagas: 36 + 216 CR

Salário: R$ 5.878,82

Logística de Transportes – Controle

Vagas: 25 + 150 CR

Salário: R$ 5.878,82

Manutenção – Caldeiraria

Vagas: 46 + 276 CR

Salário: R$ 5.878,82

Concurso Petrobras – Manutenção – Elétrica

Vagas: 56 + 336 CR

Salário: R$ 5.878,82

Manutenção – Instrumentação

Vagas: 58 + 348 CR

Salário: R$ 5.878,82

Concurso Petrobras Manutenção – Mecânica

Vagas: 78 + 468 CR

Salário: R$ 5.878,82

Operação

Vagas: 254 + 1.524 CR

Salário: R$ 5.878,82

Operação de Lastro

Vagas: 16 + 96 CR

Salário: R$ 5.878,82

Projetos, Construção e Montagem – Edificações

Vagas: 11 + 66 CR

Salário: R$ 5.878,82

Concurso Petrobras Projetos, Construção e Montagem – Elétrica

Vagas: 11 + 66 CR

Salário: R$ 5.878,82

Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação

Vagas: 8 + 48 CR

Salário: R$ 5.878,82

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica

Vagas: 30 + 180 CR

Salário: R$ 5.878,82

Química de Petróleo

Vagas: 83 + 498 CR

Salário: R$ 5.878,82

Segurança do Trabalho do concurso Petrobras

Vagas: 91 + 546 CR

Salário: R$ 5.878,82

Suprimento de Bens e Serviços – Administração

Vagas: 101 + 606 CR

Salário: R$ 5.878,82

Confira mais detalhes sobre o concurso Petrobras aqui.