INSS 2024: NOVO VALOR das parcelas JÁ TEM data para recebimento

O planejamento de repasses do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS 2024) já foi estabelecido. A autarquia indicou que os aposentados e pensionistas que têm direito a valores inferiores ao vencimento mínimo terão os seus pagamentos inicializados em 25 de janeiro.

Entretanto, para aqueles que recebem aposentadorias e pensões superiores ao montante do piso nacional, o desembolso será iniciado em 1 de fevereiro. Contudo, quando haverá o reajuste do INSS 2024?

Planejamento de repasses do INSS 2024 para janeiro

Com uma planilha que excede o quantitativo de 39 milhões de participantes. Destes, 5,6 milhões são de benefícios assistenciais, tais como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) Auxílio de Prestação Continuada (APC).

Ademais, 33,3 milhões de repasses são relativos à Previdência Social, assegurando a estabilidade econômica a um vasto contingente de cidadãos brasileiros. Então, com relação aos valores praticados com o aumento do salário-mínimo, a diferença será creditada no próximo cronograma.

O PL (Projeto de Lei) relativo ao Orçamento de 2024 estimava um salário mínimo no valor de R$ 1.421. Contudo, com o INPC em queda ao longo dos meses seguidos no segundo semestre de 2023, o valor oficial ficou em R$ 1.412.

Assim, visando simplificar a supervisão das datas de pagamento, o INSS 2024 apresenta dois calendários distintos:

Benefícios abaixo do piso nacional

Caso o dígito do benefício finalize em 1: 25 de janeiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 2: 26 de janeiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 3: 29 de janeiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 4: 30 de janeiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 5: 31 de janeiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 6: 1 de fevereiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 7: 2 de fevereiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 8: 5 de fevereiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 9: 6 de fevereiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 0: 7 de fevereiro.



Benefícios superiores ao piso nacional

Caso o dígito do benefício finalize em 1 e 6: 1 de fevereiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 2 e 7: 2 de fevereiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 3 e 8: 5 de fevereiro;

Se o dígito do benefício finalizar em 4 e 9: 6 de fevereiro;

Caso o dígito do benefício finalize em 5 e 0: 7 de fevereiro.

Calendário integral INSS 2024

Examine a seguir o calendário integral de desembolsos do INSS 2024:

Dígito Final Dez/23 Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 21/12 25/01 23/02 22/03 24/04 24/05 24/06 25/07 26/08 24/09 25/10 25/11 20/12 2 22/12 26/01 26/02 25/03 25/04 25/05 25/06 26/07 27/08 25/09 28/10 26/11 23/12 3 26/12 29/01 27/02 26/03 26/04 28/05 26/06 29/07 28/08 26/09 29/10 27/11 26/12 4 27/12 30/01 28/02 27/03 29/04 29/05 27/06 30/07 29/08 27/09 30/10 28/11 27/12 5 28/12 31/01 29/02 28/03 30/04 31/05 28/06 31/07 30/08 30/09 31/10 29/11 30/12 6 02/01 01/02 01/03 01/04 02/05 03/06 01/07 01/08 02/09 01/10 01/11 02/12 02/01 7 03/01 02/02 04/03 02/04 03/05 04/06 02/07 02/08 03/09 02/10 04/11 03/12 03/01 8 04/01 05/02 05/03 03/04 06/05 05/06 03/07 05/08 04/09 03/10 05/11 04/12 06/01 9 05/01 06/02 06/03 04/04 07/05 06/06 04/07 06/08 05/09 04/10 06/11 05/12 07/01 0 01/01 07/02 07/03 05/04 08/05 07/06 05/07 07/08 06/09 07/10 07/11 06/12 08/01