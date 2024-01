INSS 2024: Pagamentos ganham um novo valor! Confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir diversos benefícios aos trabalhadores brasileiros, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Com a aprovação do novo salário mínimo para 2024, todos esses benefícios passaram a ser recalculados, resultando em ajustes nos valores a serem pagos. Neste artigo, vamos entender melhor como funciona esse processo e como os brasileiros devem se preparar para as mudanças.

O Reajuste do Salário Mínimo em 2024

O Governo Federal anunciou um reajuste no salário mínimo para o ano de 2024. De acordo com a divulgação oficial, o novo piso salarial será de R$ 1.412, representando um aumento de 6,97% em relação ao valor atual de R$ 1.320. Esse reajuste tem impacto direto nos benefícios pagos pelo INSS, pois o valor do salário mínimo é um dos critérios utilizados para o cálculo desses benefícios.

Recalculando os Benefícios do INSS

Com a mudança no valor do salário mínimo, os benefícios do INSS também passam por um processo de atualização. É importante ressaltar que esse ajuste não afeta os benefícios que já ultrapassam o limite mínimo estabelecido, mas apenas aqueles que estão abaixo desse valor. Dessa forma, a tabela de contribuição para a Previdência Social será alterada, com a primeira faixa de contribuição (alíquota de 7,5%) subindo de R$ 1.320 para R$ 1.412.

Contribuições para o INSS

Ao contrário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), as contribuições para o INSS são descontadas diretamente do salário do trabalhador. Essas contribuições são essenciais para garantir o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença. Com o reajuste do salário mínimo, o valor das contribuições também será atualizado, refletindo a nova quantia estabelecida.

Como Calcular o Valor Descontado para o INSS?

Para saber exatamente quanto está sendo destinado ao INSS em seu salário, existem duas maneiras principais de verificar:



Holerite: No holerite ou folha de pagamento fornecido pelo seu empregador, é possível encontrar a informação sobre o valor descontado para o INSS. Essa informação deve estar discriminada de forma clara e detalhada. Guia de Pagamento para Contribuintes Individuais: Se você é um contribuinte individual ou Micro Empreendedor Individual (MEI), deve realizar o pagamento da contribuição diretamente ao INSS. Nesse caso, a guia de pagamento emitida pelo órgão também trará informações sobre o valor a ser pago.

Calendário de Pagamentos do INSS em Janeiro de 2024

É importante que todos os beneficiários do INSS estejam atentos ao calendário de pagamentos para não perderem as datas de recebimento. Para o mês de janeiro de 2024, já existe um calendário em vigor. Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o valor do benefício:

Dia do Pagamento Benefícios com Valor de até R$ 1.412 25/01/2024 1º lote 01/02/2024 2º lote 08/02/2024 3º lote 15/02/2024 4º lote 22/02/2024 5º lote

Lembrando que essas datas podem sofrer alterações, por isso é importante consultar regularmente o calendário oficial do INSS.

A Importância de Estar Atento às Mudanças

Com as mudanças no salário mínimo e nos valores dos benefícios do INSS, é fundamental que os brasileiros estejam atentos e se informem sobre as atualizações. Essas mudanças podem afetar diretamente o valor recebido pelos beneficiários, seja na aposentadoria, no auxílio-doença ou na pensão por morte.

É importante também lembrar que as alíquotas de contribuição para o INSS não serão alteradas, apenas o valor do salário e, consequentemente, o tamanho do desconto. Contribuintes individuais e MEIs devem estar preparados para o aumento na quantia a ser paga.

Consulte o Calendário de Pagamentos Regularmente

O reajuste do salário mínimo para 2024 traz consigo uma série de mudanças nos benefícios pagos pelo INSS. É essencial que os brasileiros estejam atentos a essas alterações e se informem sobre os novos valores a serem pagos. Consultar o calendário de pagamentos regularmente e ficar atento às informações presentes no holerite ou na guia de pagamento são ações importantes para garantir o acesso aos benefícios previdenciários.