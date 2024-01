INSS: ANTECIPAÇÃO do 13º salário para aposentados de número final 1,2,3,4,5,6,7,8,9 0 será liberada hoje (19/01)? Confira calendário de pagamentos

O pagamento antecipado do 13º salário para os segurados do INSS é uma prática recorrente do governo nos últimos anos. Essa antecipação visa proporcionar uma injeção de recursos aos beneficiários, ajudando-os a enfrentar despesas extras no início do ano. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o governo federal optou por antecipar o 13º salário do INSS para auxiliar os idosos, que estão no grupo de risco, a lidar com as dificuldades financeiras causadas pela crise sanitária. Desde então, essa antecipação tem sido mantida, e os aposentados e pensionistas passaram a receber o 13º salário no primeiro semestre, em vez do final do ano.

Antecipação do 13º salário do INSS em 2024

A expectativa para o ano de 2024 é que o 13º salário seja novamente antecipado para o primeiro semestre, como tem ocorrido nos últimos anos. Essa medida visa oferecer aos beneficiários uma renda extra no início do ano, quando muitos enfrentam despesas adicionais, como impostos e matrículas escolares.

Caso a antecipação do 13º salário do INSS seja mantida pelo governo federal, os pagamentos devem ocorrer entre os meses de maio e junho. Os depósitos são realizados de acordo com o limite de pagamento e o número final do benefício.

Calendário de pagamento da primeira parcela

A primeira parcela do 13º salário do INSS será depositada em maio para os beneficiários que recebem um salário mínimo. O calendário de pagamento da primeira parcela é o seguinte:

Final do Benefício Data de Depósito 1 3 de maio 2 7 de maio 3 8 de maio 4 9 de maio 5 10 de maio 6 3 de junho 7 4 de junho 8 5 de junho 9 6 de junho 0 7 de junho

Já para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, o calendário de pagamento da primeira parcela é o seguinte:

Final do Benefício Data de Depósito 1 e 6 3 de junho 2 e 7 4 de junho 3 e 8 5 de junho 4 e 9 6 de junho 5 e 0 7 de junho



Calendário de pagamento da segunda parcela

A segunda parcela do 13º salário do INSS será depositada em junho. Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, o calendário de pagamento é o seguinte:

Final do Benefício Data de Depósito 1 24 de junho 2 25 de junho 3 26 de junho 4 27 de junho 5 28 de junho 6 1 de julho 7 2 de julho 8 3 de julho 9 4 de julho 0 5 de julho

Para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, o calendário de pagamento da segunda parcela é o seguinte:

Final do Benefício Data de Depósito 1 e 6 1 de julho 2 e 7 2 de julho 3 e 8 3 de julho 4 e 9 4 de julho 5 e 0 5 de julho

Como consultar o recebimento do 13º salário do INSS?

Os segurados do INSS têm a opção de consultar os valores dos benefícios mês a mês e do 13º salário pela internet. O site Meu INSS oferece essa facilidade, sendo necessário fazer login e clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. Através dessa opção, é possível ter acesso ao extrato e a todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. O aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos Android e iOS, também oferece a consulta dos valores.

No caso de não ser possível acessar a internet, é possível obter as informações ligando para a Central 135. Durante a chamada, será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Expectativa que a antecipação seja mantida

A antecipação do 13º salário do INSS tem sido uma prática recorrente do governo nos últimos anos, proporcionando uma renda extra no início do ano para os aposentados e pensionistas. No ano de 2024, a expectativa é que essa antecipação seja mantida, com os pagamentos ocorrendo entre maio e junho. Os beneficiários podem consultar os valores do benefício e do 13º salário através do site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvidas, também é possível obter informações ligando para a Central 135.