INSS: Aposentados Comemoram Hoje (11/01) Valor MAIOR! Veja o Calendário com as Datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de pensões e aposentadorias em todo o Brasil. Todos os anos, ocorre um reajuste nos valores dos benefícios, levando em consideração a atualização do salário mínimo e a inflação do último ano. Em janeiro de 2024, o INSS realizará o reajuste dos benefícios, trazendo novidades para os aposentados e pensionistas.

Aumento do Salário Mínimo e Impacto no INSS

O reajuste dos benefícios do INSS está diretamente ligado ao aumento do salário mínimo. No final de 2023, o valor do salário mínimo foi aprovado e passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. Essa atualização é fundamental para garantir que os aposentados e pensionistas recebam um valor adequado e condizente com as necessidades atuais.

Reajuste para Aposentados e Pensionistas que Recebem Salário Mínimo

Para os aposentados e pensionistas que recebem o benefício com base no salário mínimo, o reajuste já está em vigor. Isso significa que, a partir deste mês, eles já terão o pagamento reajustado de acordo com o novo valor do salário mínimo. Essa é uma ótima notícia para aqueles que dependem exclusivamente desse benefício para sua subsistência.

Reajuste para os Demais Segurados do INSS

Os demais segurados do INSS, que não recebem o benefício com base no salário mínimo, também terão seus benefícios reajustados. Nesse caso, o aumento será calculado de acordo com a inflação do último ano. Estima-se que o reajuste seja em torno de 5% no pagamento de janeiro.

Calendário de Pagamentos do INSS para Janeiro de 2024

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua seguindo o cronograma de pagamentos baseado no valor a ser recebido e no número do benefício. Confira abaixo o calendário de pagamentos para janeiro de 2024:



Benefício de até 1 salário mínimo:

Final 1: pagamento no dia 25 de janeiro;

Final 2: pagamento no dia 26 de janeiro;

Final 3: pagamento no dia 29 de janeiro;

Final 4: pagamento no dia 30 de janeiro;

Final 5: pagamento no dia 31 de janeiro;

Final 6: pagamento no dia 1 de fevereiro;

Final 7: pagamento no dia 2 de fevereiro;

Final 8: pagamento no dia 5 de fevereiro;

Final 9: pagamento no dia 6 de fevereiro;

Final 0: pagamento no dia 7 de fevereiro.

Benefício acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: pagamento no dia 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: pagamento no dia 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: pagamento no dia 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: pagamento no dia 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: pagamento no dia 7 de fevereiro.

Fique Atento aos Valores Reajustados e às Datas de Pagamento

Se você é aposentado ou pensionista do INSS, é fundamental ficar atento aos valores reajustados e às datas de pagamento. Essa é uma informação importante para garantir que você receba seu benefício corretamente e não fique sem o valor devido.

É importante ressaltar que o INSS trabalha constantemente para garantir o pagamento dos benefícios de forma eficiente e segura. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de mais informações, é possível entrar em contato com o INSS por meio dos canais oficiais.

Lembre-se de que o reajuste dos benefícios é um direito dos aposentados e pensionistas e busca proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população. Acompanhe as novidades e esteja sempre informado sobre as mudanças relacionadas ao INSS.

Para mais informações, acesse o site oficial do INSS e consulte o calendário de pagamentos atualizado. Não deixe de conferir os valores reajustados e esteja preparado para receber seu benefício corretamente.