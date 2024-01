INSS divulga data de consulta ao extrato do mês de janeiro

Falta pouco para o início dos pagamentos de mais uma rodada de aposentadorias, auxílios e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com as informações oficiais, o saldo será liberado a partir da próxima quinta-feira (25), para ao menos uma parte dos segurados.

Mas os beneficiários do INSS poderão consultar os seus valores antes disso. Informações da autarquia dão conta de que a verificação poderá ser realizada já a partir da terça-feira (23). “A Dataprev rodou a folha de pagamentos em tempo recorde e os valores vão começar a ser disponibilizados no extrato de pagamentos”, disse o Ministério.

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social indicam que pouco mais de 39 milhões de pessoas estejam aptas ao recebimento dos benefícios previdenciários neste mês de janeiro.

Veja no detalhamento abaixo:

Benefícios previdenciários: 33.616.95;

Benefícios assistenciais: 5.761.215;

Total de benefícios gerados 39.378.167;

Recebem até um salário mínimo: 27.349.843;

Acima de um salário mínimo: 12.028.324.

Pagamentos reajustados

Vale lembrar que esta será a primeira vez que os segurados receberão os valores reajustados do INSS para este ano de 2024. Quem recebe o piso, terá um aumento de 6,97%, considerando a inflação do ano anterior, e o Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Trata-se, portanto, de uma elevação real.

Quem ganha qualquer valor acima do piso previdenciário nacional, poderá ter uma elevação de 3,71%, acompanhando apenas a inflação do ano anterior. Neste caso, não se trata de um aumento real.

Consultando o INSS



Você também pode gostar:

A partir da terça-feira (23), os segurados do INSS poderão consultar os valores do seu benefício através de canais remotos, como a Central 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Para quem tem acesso à internet, a dica é acessar o site ou aplicativo do Meu INSS. Logo depois de realizar o login, basta seguir para a opção de Extrato de Pagamento no Menu Principal. Além do extrato, o cidadão poderá ter acesso a outras informações sobre o seu benefício.

Os calendários

De acordo com a autarquia, as datas exatas do depósito variam de acordo com o valor que o cidadão recebe. Veja abaixo.

Quem recebe o piso previdenciário de R$ 1.412: calendário de 25 de janeiro a 7 de fevereiro;

Quem recebe mais do que o piso de R$ 1.412: calendário a partir de 1º de fevereiro.

Abaixo, você pode conferir o calendário oficial de pagamentos para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.412):

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Agora, você pode conferir o calendário de pagamentos para as pessoas que recebem qualquer valor acima de R$ 1.412. Note que neste caso, os saldos referentes ao mês de janeiro só serão liberados a partir de fevereiro:

Finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Grupos do INSS

Ao todo, o INSS indica que 26,28 milhões de pessoas poderão receber R$ 1.412 em suas contas a partir deste mês de janeiro. O número representa nada menos do que dois terços da quantidade total de usuários que serão atendidos pelo Instituto no decorrer de 2024.

Já o número de segurados que devem receber qualquer valor acima do piso previdenciário nacional deverá ser de apenas 12,97 milhões. Quando se compara com os números do ano passado, é possível perceber que houve uma queda neste quantitativo.

Em dezembro do ano passado, por exemplo, a quantidade de beneficiários que ganhavam até um salário mínimo era de 25,93 milhões. Já o número dos que ganhavam mais do que o piso era de 13,3 milhões. Assim, é possível dizer que o primeiro grupo aumentou e o segundo foi reduzido.

Este fenômeno provoca uma espécie de efeito de achatamento, fazendo com que a diferença entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais passe a ser menor.