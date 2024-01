INSS divulga número de brasileiros que receberão piso previdenciário

A uma semana para a retomada dos pagamentos de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a autarquia divulgou oficialmente o número de pessoas que poderão receber o piso previdenciário nacional em 2024. O piso é equivalente ao salário mínimo nacional, ou seja, R$ 1.412.

Ao todo, o INSS indica que 26,28 milhões de pessoas poderão receber este valor em suas contas a partir deste mês de janeiro. O número representa nada menos do que dois terços da quantidade total de usuários que serão atendidos pelo Instituto no decorrer de 2024.

Já o número de segurados que devem receber qualquer valor acima do piso previdenciário nacional deverá ser de apenas 12,97 milhões. Quando se compara com os números do ano passado, é possível perceber que houve uma queda neste número .

Em dezembro do ano passado, por exemplo, a quantidade de beneficiários que ganhavam até um salário mínimo era de 25,93 milhões. Já o número dos que ganhavam mais do que o piso era de 13,3 milhões. Assim, é possível dizer que o primeiro grupo aumentou e o segundo foi reduzido.

Este fenômeno provoca uma espécie de efeito de achatamento, fazendo com que a diferença entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais passe a ser menor.

Os reajustes

Na última semana, a autarquia anunciou os índices de reajustes destinados aos aposentados e pensionistas para o ano de 2024. Para quem recebe o piso previdenciário nacional, o aumento será o mesmo que foi dado no salário mínimo. O patamar saiu de R$ 1.320 para R$ 1.412. Estamos falando de uma elevação de R$ 92 ou de quase 7%.

Neste caso, há uma elevação real, já que o governo federal considera não apenas a inflação do ano anterior, mas também o Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.



Você também pode gostar:

Quem recebe mais do que o piso

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) reajustou em 3,71% os benefícios do INSS para quem ganha mais do que o piso. Este valor segue o registro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado. Em números totais, é possível dizer que o teto do INSS vai passar de R$ 7.507,49 para R$ 7.786,01 em 2024.

Estamos falando, portanto, de um acréscimo de R$ 278,25. Neste caso, não há um aumento real, porque a elevação considera apenas os dados da inflação, e não do PIB de dois anos antes.

Durante a campanha presidencial do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que elevaria o salário mínimo de maneira real todos os anos. Para o ano de 2024, esta promessa já foi oficialmente cumprida.

Calendários do INSS em janeiro

De antemão, já é possível saber quando os pagamentos reajustados começam a ser feitos pelo INSS. De acordo com o Ministério da Previdência, a ideia é iniciar a nova liberação no próximo dia 25. Veja nos calendários abaixo:

Para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.412)

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Agora, você pode conferir o calendário de pagamentos para as pessoas que recebem qualquer valor acima de R$ 1.412. Note que neste caso, os saldos referentes ao mês de janeiro só serão liberados a partir de fevereiro:

Finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Vale lembrar que qualquer segurado pode consultar datas e valores dos pagamentos de suas aposentadorias e auxílios sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app ou site do Meu INSS e entrar na sua conta. É preciso ter um login no sistema gov.br.