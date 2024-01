INSS: Mutirões de atendimento para BPC/Loas! Não perca!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando uma série de mutirões para agilizar as solicitações do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Esses mutirões estão sendo realizados em agências da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e têm como objetivo facilitar o processo de requerimento do benefício.

Agendamento prévio para atendimento

Para participar dos mutirões, é necessário realizar um agendamento prévio. Esse agendamento pode ser feito de duas formas: pela internet, através do site e do aplicativo Meu INSS, ou por telefone, através da Central 135.

Agendamento pelo Meu INSS

Para agendar o atendimento pelo Meu INSS, siga os seguintes passos:

Acesse o portal Meu INSS através do site oficial; Faça o login no sistema utilizando suas credenciais. Caso não tenha um cadastro, será necessário criar uma conta; Inicie o requerimento escolhendo a opção “Novo pedido” ou utilizando o campo editável com a pergunta “Do que você precisa?”. Digite a palavra “assistencial” e selecione “Benefício Assistencial à pessoa com deficiência”; Preencha todas as etapas do requerimento, fornecendo as informações necessárias até a conclusão do processo; Após o pedido, acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção “Consultar Pedidos”.

Agendamento pela Central 135

Se preferir, você também pode agendar o atendimento pela Central 135. Basta ligar para esse número e seguir as instruções fornecidas pelos atendentes.

Importância de manter o cadastro atualizado



É importante ressaltar que é crucial manter o cadastro pessoal atualizado no Meu INSS, incluindo o endereço de e-mail e o número do telefone celular. Isso garantirá que você receba notificações importantes relacionadas ao benefício.

O que é o BPC/Loas e quem tem direito

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) é um benefício concedido a pessoas com deficiência que possuam uma renda familiar por pessoa de até ¼ do salário mínimo, o equivalente a R$ 353. Esse benefício é pago mensalmente pelo INSS no valor de R$ 1.412, e não inclui o 13º salário.

Para ter direito ao benefício, não é necessário ter contribuído com o INSS, mas é preciso comprovar a renda permitida e a incapacidade de exercer atividades laborais. É importante destacar que, em caso de falecimento do beneficiário, o BPC/Loas não é convertido em pensão para os herdeiros.

Além disso, o BPC/Loas também é destinado a indivíduos com 65 anos ou mais, desde que cumpram os critérios de renda estabelecidos. No entanto, é importante ressaltar que esse grupo não será atendido nos mutirões de atendimento nas agências do INSS neste mês de janeiro.

Programação dos mutirões

A programação dos mutirões de atendimento para o BPC/Loas nas agências do INSS na Região Metropolitana do Rio de Janeiro é a seguinte:

Dia 13: Zona Norte do Rio, em Irajá. Serão disponibilizadas 180 vagas na unidade localizada na Avenida Brasil, 17.673;

Dia 20: Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Serão destinadas 190 vagas na unidade localizada na Rua Marechal Deodoro, 1.119, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

Dia 27: Niterói, na Região Metropolitana. Serão disponibilizadas 100 vagas na unidade localizada na Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266, no bairro de Fátima;

Dia 27: Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Serão disponibilizadas 200 vagas na unidade localizada na Rua Barão, 207, na Praça Seca.

Ademais, solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) pelo Meu INSS é uma forma prática e ágil de garantir o acesso a esse benefício. Através do portal Meu INSS, é possível realizar o requerimento online, acompanhar o andamento do pedido e receber notificações importantes relacionadas ao benefício.

Não perca a oportunidade de participar dos mutirões de atendimento do BPC/Loas nas agências do INSS. Agende seu atendimento pelo Meu INSS ou pela Central 135 e garanta o acesso a esse benefício tão importante para as pessoas com deficiência.