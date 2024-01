INSS oferece opções seguras para consulta

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contam com a facilidade de consultar os valores de seus benefícios de maneira rápida e acessível. A consulta pode ser realizada através do site Meu INSS e do aplicativo Meu INSS, disponíveis gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

No entanto, para aqueles que preferem ou enfrentam dificuldades de acesso à internet, a opção de ligar para a Central 135 também está disponível. O serviço de atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, oferecendo uma alternativa conveniente para os segurados que necessitam de informações específicas sobre seus benefícios.

É importante ressaltar que, ao entrar em contato por telefone, medidas adicionais são implementadas para garantir a segurança das informações pessoais dos beneficiários. A fim de evitar fraudes, os segurados devem informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais durante a chamada. Essa precaução visa proteger os dados dos beneficiários e garantir um atendimento seguro e confiável.

Central 135 do INSS

A Central 135 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se destaca como um canal vital para os segurados que buscam atendimento e informações sobre seus benefícios. Com o objetivo de oferecer suporte e facilitar o acesso aos serviços, a Central 135 opera de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados que enfrentam dificuldades de acesso à internet ou preferem o contato telefônico têm na Central 135 uma opção conveniente para realizar consultas e esclarecer dúvidas relacionadas aos seus benefícios. Este serviço telefônico abrange uma ampla gama de questões, proporcionando uma alternativa eficaz para aqueles que não têm acesso imediato à plataforma online.

Como já dito anteriormente, ao ligar para a Central 135 são implementadas medidas de segurança para proteger as informações pessoais dos beneficiários. Com o intuito de evitar fraudes, durante a chamada, os segurados são solicitados a fornecer o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais.

Apesar da facilidade de obtenção de informações ao ligar para a Central 135, os segurados devem permanecer vigilantes contra práticas suspeitas e proteger suas informações sensíveis. Em nenhum momento devem compartilhar dados pessoais com terceiros ou atender a ligações que possam parecer suspeitas.



Você também pode gostar:

Saiba como se proteger contra fraudes

A prevenção contra golpes é uma medida crucial, uma vez que criminosos podem utilizar informações adquiridas de maneira indevida para efetuar compras, requisitar empréstimos e desencadear problemas significativos. Nesse contexto, é essencial que todos estejam alertas e adotem precauções necessárias para evitar se tornarem vítimas desses golpes.

A conveniência de acessar os serviços do INSS pela internet ou por meio de ligações é uma excelente oportunidade para os segurados. No entanto, essa praticidade destaca a necessidade crucial de se proteger contra possíveis fraudes. Diante disso, é fundamental manter a vigilância, verificar cuidadosamente a identidade dos atendentes do INSS e evitar compartilhar informações sensíveis em chamadas que levantem suspeitas.

A proteção contra fraudes é essencial para preservar sua segurança financeira e pessoal dos segurados. Além disso, é recomendado não clicar em links suspeitos recebidos em nome do INSS e recusar qualquer solicitação de depósito para a obtenção de benefícios, pois essas práticas são comuns em golpes e fraudes envolvendo o nome do Instituto Nacional do Seguro Social.