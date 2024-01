INSS: Pagamento atualizado para aposentados e pensionistas; confira o calendário

Nesta quinta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento, com reajuste, a 39,3 milhões de aposentados e pensionistas. As mudanças no novo piso ocorreram em decorrência do aumento do salário mínimo para 2024.

Confira as alterações e consulte o calendário oficial de pagamentos.

Pagamentos do INSS recebem aumento do salário mínimo em 2024?

Sobretudo, o INSS será impactado pelo aumento do salário mínimo em 2024. Portanto, a partir de janeiro, os beneficiários que recebem o piso da Previdência Social terão um aumento. Anteriormente fixado em R$ 1.320, o novo valor é de R$ 1.412.

Em suma, o reajuste do INSS segue as variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), afetando diferentes setores da sociedade, incluindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A exceção são os aposentados ou pensionistas que começaram a receber salário do INSS ao longo de 2023, os quais não terão o acréscimo de 3,71% em seus pagamentos. O reajuste do teto do INSS é baseado no INPC dos últimos 12 meses, representando a inflação oficial de 2023.

Contudo, para aqueles que recebem valores inferiores ao salário mínimo, o reajuste é calculado com base no novo salário mínimo anunciado pelo governo. Portanto, o piso dos benefícios do INSS aumenta para R$ 1.412, um acréscimo de 8,4% em comparação a 2023, quando estava fixado em R$ 1.302.

Segue o calendário oficial de pagamento para janeiro

Até 1 salário mínimo



1- Final 1: 25 de janeiro;

2- Final 2: 26 de janeiro;

3- Final 3: 29 de janeiro;

4- Final 4: 30 de janeiro;

5- Final 5: 31 de janeiro;

6- Final 6: 01 de fevereiro;

7- Final 7: 02 de fevereiro;

8- Final 8: 05 de fevereiro;

9- Final 9: 06 de fevereiro;

10- Final 0: 07 de fevereiro.

Acima de 1 salário mínimo

1- Finais 1 e 6: 01 de fevereiro;

2- Finais 2 e 7: 02 de fevereiro;

3- Finais 3 e 8: 05 de fevereiro;

4- Finais 4 e 9: 06 de fevereiro;

5- Finais 5 e 0: 07 de fevereiro.

Reajuste nos pagamentos do INSS

Os pagamentos do INSS sofrem reajuste conforme o calendário estabelecido pelo instituto. A partir desta quinta-feira (25), terão início os depósitos destinados aos salários mais baixos, enquanto os depósitos para valores acima do piso previdenciário começarão em 1º de fevereiro.

Os reajustes são determinados com base na inflação oficial do país referente ao ano anterior. O piso corresponde ao salário mínimo vigente neste ano, com um aumento de 6,97%. Qualquer quantia acima desse valor recebe um reajuste de 3,71%.

Os valores fixados são os seguintes:

1- Salário igual ao piso: R$ 1.412,00;

2- Salário acima do piso: reajuste de 3,71%;

3- Salário igual ao teto: R$ 7.786,00.

Portanto, para verificar o valor e o calendário do INSS, os aposentados e pensionistas têm a opção de realizar consultas online. Contudo, durante esse processo, o segurado pode verificar a data em que o pagamento será creditado em sua conta e qual será o valor transferido pela Previdência Social.

O procedimento para consulta é o seguinte:

1. Acesse o Meu INSS e faça login;

2. No menu, localize a opção “Extratos”;

3. Em seguida, selecione “Extrato de pagamentos”;

4. Filtrar a busca pelo mês de janeiro/2024.