INSS: Precisa fazer perícia médica? Confira o passo a passo do Atestmed

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a seguridade social dos trabalhadores brasileiros, oferecendo diversos benefícios, incluindo o auxílio-doença, agora chamado de benefício por incapacidade temporária.

Neste guia passo a passo, vamos explicar como você pode dar entrada no benefício por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença, de forma prática e sem precisar de agendamento prévio. Vamos lá!

Requisitos para dar entrada no benefício por incapacidade temporária

Antes de iniciar o processo, é importante verificar se você atende aos requisitos necessários para solicitar o benefício por incapacidade temporária. São eles:

Contribuição para a Previdência Social: É necessário estar em dia com as contribuições previdenciárias. Qualidade de segurado: É preciso estar inscrito na Previdência Social e ter a qualidade de segurado. Cumprir carência: É necessário ter realizado, no mínimo, 12 contribuições previdenciárias antes do mês do afastamento. Apresentar atestado médico: É fundamental apresentar um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias.

Além disso, o atestado médico deve conter as seguintes informações:

Nome completo do segurado.

Data de emissão, que não pode ser igual ou superior a 90 dias da data de entrada do requerimento.

Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças).

Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes.

Identificação do médico, com nome e registro no conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), no Ministério da Saúde ou carimbo.

Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais.

Prazo necessário para a recuperação, que pode chegar a 180 dias.

Passo a passo para dar entrada no benefício pelo aplicativo ou site Meu INSS

O INSS oferece a opção de dar entrada no benefício por incapacidade temporária de forma online, através do aplicativo ou do site Meu INSS. Confira o passo a passo:



Você também pode gostar:

Passo 1: Acesse o Meu INSS

Acesse o site oficial do INSS ou baixe o aplicativo Meu INSS em seu dispositivo móvel.

Caso ainda não tenha cadastro, é necessário realizar um. Siga as instruções do site ou aplicativo para criar sua conta.

Faça login no Meu INSS com seu CPF e senha.

Passo 2: Inicie o requerimento

Na tela inicial do Meu INSS, escolha a opção “Pedir Benefício por Incapacidade”.

Não é preciso ter login e senha para dar entrada no benefício.

Clique em “Novo Requerimento”.

Passo 3: Selecione o benefício por incapacidade temporária

Passo 4: Confirme as informações e avance

Leia as informações apresentadas na tela e clique em “Ciente” para prosseguir.

Confira os dados cadastrais e informe o número de celular ou telefone de contato.

Selecione como prefere acompanhar o andamento do pedido: pelo Meu INSS, Central 135 ou telefone.

No campo “Tipo de Requerimento”, informe se o afastamento é decorrente de acidente de trabalho. Caso seja, a perícia deverá ser presencial.

Nos “Dados Adicionais”, informe a data de emissão do documento médico e se possui o início do repouso.

Passo 5: Informe os dados da atividade atual

Passo 6: Dados do empregado

Caso seja um empregado, informe a data do Último Dia Trabalhado (DUT) e o CNPJ do empregador ou o cadastro específico do INSS

Passo 7: Anexe os documentos necessários

Ao final da tela, você deverá anexar os documentos necessários.

Tenha em mãos o seu documento de identidade e o documento médico, que pode ser um atestado, laudo ou relatório.

Cada documento deve possuir até 5MB e a soma de todos os documentos anexados não pode ultrapassar 50MB.

Passo 8: Escolha a agência do INSS

Passo 9: Escolha a agência para pagamento

Passo 10: Confirme os dados e finalize o requerimento

Confirme os dados do requerimento lidos anteriormente.

Clique em “Declaro que li e concordo com as informações acima” e, em seguida, em “Avançar”.

Pronto! O requerimento do benefício por incapacidade temporária foi realizado com sucesso. Agora, é importante aguardar a análise e a aprovação do INSS. Lembre-se de acompanhar o andamento do seu pedido através do Meu INSS, Central 135 ou telefone.

Ademais, dar entrada no benefício por incapacidade temporária pelo aplicativo ou site Meu INSS é uma forma prática e ágil de solicitar o auxílio-doença. Siga o passo a passo apresentado neste guia para garantir que todos os requisitos sejam atendidos e que os documentos necessários sejam anexados corretamente.

Lembre-se de aguardar a análise do INSS e, caso necessário, entre em contato pelos canais de atendimento disponíveis. Cuide da sua saúde e conte com o INSS para garantir sua seguridade social.