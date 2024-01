INSS: Quais as doenças que mais afastam trabalhadores? Confira!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou recentemente o ranking das doenças que mais afastaram os trabalhadores em 2023. O número de pedidos de auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, teve um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Em 2023, foram concedidos 2.573.147 benefícios pelo INSS, contra 2.015.250 em 2022.

Problemas Ósseos e de Coluna Lideram a Lista

De acordo com os dados do INSS, quase metade de todos os benefícios concedidos pelo órgão foram destinados ao auxílio por incapacidade temporária. Entre as principais causas de afastamento dos trabalhadores de suas funções, os problemas ósseos, principalmente os de coluna, ocupam o primeiro lugar. Das dez doenças mais frequentes, seis delas estão relacionadas a esses problemas.

A hérnia de disco é a doença que lidera a lista das mais recorrentes em 2023, seguida pela dor na lombar baixa, conhecida como lombalgia. O mioma de útero, um tumor benigno, também aparece entre as principais causas de afastamento. Fraturas na extremidade distal da rádio, que afetam o punho, e outros transtornos de discos intervertebrais completam o top 5.

Impacto das Doenças Mentais

Além dos problemas físicos, questões relacionadas às doenças mentais também aparecem na lista das dez doenças que mais causaram afastamento em 2023. Transtorno misto de ansiedade e depressão foi o nono colocado, com mais de 28 mil benefícios concedidos apenas para esse tipo de doença.

Prevenção e Cuidado com a Saúde dos Trabalhadores

Dentre as doenças que mais causam afastamentos, algumas podem ser prevenidas com ações de ginástica laboral e incentivo aos cuidados físicos e mentais dos times. Empregadores podem adotar medidas para cuidar de suas equipes e evitar afastamentos.

A ginástica laboral é uma prática que consiste em exercícios físicos realizados no ambiente de trabalho, com o objetivo de prevenir doenças ocupacionais e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Essa atividade pode ajudar a fortalecer a musculatura, melhorar a postura e reduzir o estresse, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho.

Além disso, é fundamental que as empresas promovam a conscientização sobre a importância dos cuidados físicos e mentais. Incentivar a prática regular de exercícios físicos, adotar medidas para reduzir o estresse no ambiente de trabalho e oferecer suporte psicológico aos funcionários são algumas das ações que podem contribuir para a prevenção de afastamentos.

Lista das Dez Doenças Mais Recorrentes em 2023

Confira abaixo a lista das dez doenças mais recorrentes em 2023, segundo o MPS:

Hérnia de Disco Dor na lombar baixa (lombalgia) Mioma de útero (tumor benigno) Fratura da extremidade distal da rádio (fratura de punho) Outros transtornos de discos intervertebrais Síndrome do manguito rotador (tendinite de ombro) Colelitíase (cálculo da vesícula) Hérnia inguinal (hérnia na virilha) Transtorno misto de ansiedade e depressão Lesões no ombro

Conclusão

As doenças que mais afastam os trabalhadores no Brasil são principalmente problemas ósseos e de coluna. No entanto, as doenças mentais também têm um impacto significativo. A prevenção e o cuidado com a saúde dos trabalhadores são fundamentais para evitar afastamentos. Ações como ginástica laboral e incentivo aos cuidados físicos e mentais podem contribuir para a redução dessas doenças e garantir um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. É responsabilidade dos empregadores adotar medidas para promover a saúde e o bem-estar dos seus funcionários.