INSS: Tire suas dúvidas sobre a perícia online e saiba quais as mudanças nas regras de aposentadoria 2024

A aposentadoria é uma etapa significativa na vida de todos os trabalhadores e, com as recentes mudanças nas regras e a introdução de novos sistemas online, muitas dúvidas surgem. Nesta matéria vamos abordar essas alterações e esclarecer como a perícia online do INSS funciona.

Introdução à Perícia Online

A perícia online do INSS, também conhecida como Atestmed, surgiu como uma solução inovadora para agilizar o processo de requerimento e concessão de benefícios. Esta ferramenta digital tem o objetivo de reduzir o tempo de espera e tornar o acesso aos benefícios mais eficiente.

Como Funciona o Atestmed?

O Atestmed é um sistema que permite aos segurados solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) por meio de análise documental. Este sistema agiliza o processo, evitando a necessidade de uma perícia médica presencial.

Benefícios do Atestmed

Agilidade no processo

Desnecessidade de deslocamento para perícia médica

Não é necessário agendamento

Não precisa de intermediários para fazer o requerimento

Como Solicitar a Perícia Online?

A solicitação de perícia online pode ser feita através do aplicativo Meu INSS ou pelo site do Instituto. Não é necessário agendar uma visita a uma agência física, tornando o processo mais rápido e conveniente.



Mudanças nas Regras de Aposentadoria

As regras de aposentadoria sofreram alterações significativas devido à Emenda Constitucional 109, de 2019. As mudanças afetam principalmente a pontuação necessária para se aposentar, que será ajustada anualmente.

Como Funciona a Nova Regra?

A nova regra determina que a soma da idade e do tempo de contribuição deve aumentar um ponto a cada ano. Isso significa que os trabalhadores ganharão dois pontos a mais por ano – um de idade e um de contribuição.

Com as alterações, é necessário chegar a 102 pontos para se aposentar. Esta regra é uma tentativa de suavizar as normas sobre a idade mínima, que impõe a aposentadoria aos 65 anos para os homens.

Exemplo de Cálculo

Suponhamos que um trabalhador tenha 52 anos e 34 anos de contribuição. A soma destes valores resulta em 86 pontos, o que é inferior ao mínimo requerido pela nova regra.

Efeito da Mudança nas Regras de Aposentadoria

As novas regras de aposentadoria foram projetadas para serem menos impactantes para aqueles que estão próximos de se aposentar. A regra de transição serve para amenizar a mudança, tornando-a menos abrupta.

Consultando a Situação de Aposentadoria

Os contribuintes que desejarem consultar sua situação diante das mudanças e das regras de transição podem acessar seus dados presencialmente em uma agência do INSS, pelo site do Instituto ou pelo aplicativo Meu INSS.

A consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) também é recomendada para entender melhor as mudanças e calcular a aposentadoria de acordo com as novas normas.

Com as recentes mudanças nas regras de aposentadoria e a introdução da perícia online, o INSS busca oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado aos cidadãos. É essencial que os contribuintes se mantenham informados sobre estas alterações para garantir que estão preparados para a aposentadoria.

Como realizar a Prova de Vida pelo celular

Para realizar a Prova de Vida digital pelo celular, você precisa seguir os seguintes passos:

Passo 1: Acesse o aplicativo Gov.br

Primeiramente, baixe e instale o aplicativo Gov.br em seu celular. Ele está disponível para Android e iPhone (iOS). Após instalado, abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”.

Passo 2: Entre com seu CPF e senha

Digite o número do seu CPF e clique em “Continuar”. Em seguida, digite a sua senha de acesso (a mesma utilizada em todas as plataformas do Governo Federal) e clique em “Entrar”.

Passo 3: Selecione a opção Prova de Vida

Na página inicial do aplicativo, selecione a opção “Prova de Vida”.

Passo 4: Inicie o procedimento

Na página “Histórico de prova de vida”, clique em “Prova de vida pendente” para iniciar o procedimento.

Passo 5: Realize o reconhecimento facial

Clique no botão “Fazer reconhecimento facial” e siga as instruções dadas pelo aplicativo. Ao final, o status da prova de vida deverá estar sinalizado como “Autorizado”.

Realizar a Prova de Vida do INSS pelo celular é uma maneira prática e segura de garantir que você continuará recebendo seu benefício previdenciário. Lembre-se de que esse procedimento deve ser realizado anualmente.