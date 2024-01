Investimentos para 2024: como fazer seu dinheiro render?

Investir é garantir o seu futuro e a qualidade de vida que você quer ter quando parar de trabalhar. Porém, os mercados flutuam e todo ano diferentes investimentos dão mais lucro. Então, quais os melhores investimentos para 2024?

Cada novo ciclo, as opções de aplicações mudam conforme o mercado. Por isso, se você quer saber quais as melhores opções para aplicar aquele dinheiro que guardou, continue lendo este artigo até o fim!

Por que aproveitar os investimentos para 2024?

Um conteúdo importante, que possui pouca divulgação, é a questão dos investimentos. Esse não é um conteúdo com restrição para quem possui melhores condições financeiras. Afinal, todo mundo que estuda um pouco mais pode começar a investir.

Todos os anos, devido a diversos fatores como as bolsas de valores, cotação do dólar, eventos mundiais os tipos de investimentos mudam. Por isso, é importante sempre se atualizar quanto às opções de investimento.

Aquele dinheiro no final do ano pode render ao longo do novo ciclo. Por isso, criamos um artigo com as melhores opções de investimento desse ano. Fique atento e não perca a oportunidade de ter um pouco mais de lucro em 2024.

Leia mais: Como MONTAR uma boa CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?

Quais os melhores investimentos para 2024?

Antes de começar a aplicar, é importante conhecer diferentes opções e como cada uma delas se relaciona com suas finanças. Ter pouco ou muito dinheiro, seu nível de conhecimento e prazo de resgate podem influenciar.



Você também pode gostar:

Por isso, para você saber onde e como investir, preparamos uma lista com os principais tipos de investimento desse ano. Aproveite para conferir e ver quais deles mais se encaixam em sua realidade e perfil de aplicações.

Tesouro direto

Investir no tesouro direto significa que você vai comprar títulos do governo e receber juros por eles. Assim, você só precisa ter dinheiro e um CPF para começar a investir nestes títulos, é uma das modalidades mais simples para quem quer aplicar.

Grande parte das corretoras não vai te cobrar uma taxa para você investir no tesouro direto. Além disso, existem diferentes tipos de títulos disponíveis. Portanto, de maneira resumida podemos definir:

Os Títulos pré-fixados: Taxa de juros fixada, você sabe o valor exato que vai ganhar quando investe;

Já os Títulos pós-fixados: Os juros dependem de indicadores de referência, como a taxa Selic;

E ainda Títulos híbridos: O valor de lucro tem uma parte de taxa fixada e outra dependente da inflação.

Dessa maneira, esse é um dos melhores investimentos que você pode realizar quando está com o dinheiro curto. Pense bem, pode ser uma boa oportunidade também para iniciar sua jornada no mundo das aplicações.

CDBs – investimentos para 2024

O CBD é um dos investimentos mais populares. Explicando de uma maneira simples: você empresta seu dinheiro para o banco, ele usa e depois devolve para você com juros corrigidos. É dessa maneira que o investimento em CBD funciona.

Portanto, ele pode ser uma alternativa para quem quer um rendimento previsível, com pouca oscilação e riscos. Normalmente, você já sabe quanto e como vai receber o seu dinheiro no final do ciclo de aplicação.

Fundos imobiliários (FIIS)

Os Fundos imobiliários são um tipo de investimento para quem precisa de um dinheiro a mais todo mês. Ele rende mensalmente quando você compra uma cota em um imóvel e recebe parte do aluguel deste.

Mas vale sempre lembrar que esse tipo de investimento varia muito. Por isso, você precisa pensar bem antes de investir, se tiver um perfil mais conservador em relação a riscos.

Fundos de renda fixa – investimentos para 2024

Se você já sabe algumas coisas sobre fundos de investimento, esse tipo de modalidade é bem fácil para você. Se nunca ouviu falar, não tem problema, a gente te explica!

Então, fundos de investimentos são grupos onde você injeta seu dinheiro junto com outras pessoas. Assim, esse fundo vai ser usado por um gestor que fará as aplicações e os lucros se dividem no final.

Quando o assunto é renda fixa, o gestor investe em títulos de renda fixa, avaliando sempre a melhor opção. Ou seja, se você não quer ter o trabalho de ficar procurando tipos de investimento, pode ser uma boa opção.

Leia também: Tesouro Selic ou CDB? Metas financeiras claras são primordiais para iniciar nos investimentos; saiba mais

Investimentos para 2024 em ações

As ações são, junto com o CDB, os tipos de investimentos mais populares. De maneira simples, você compra ações de uma empresa e vende quando elas valorizam para ganhar a diferença em lucro.

Porém, em tempos de recessão, é importante você analisar muito bem o mercado para não correr riscos desnecessários. A única maneira de você perder dinheiro é no caso da empresa falir.

Contudo, em alguns momentos onde nada está definido na economia e até empresas grandes saem do país, é mais do que prudente avaliar todas as opções com atenção.

Criptomoedas

O boom do momento são as criptomoedas: bitcoin, stablecoin e outros tipos podem ser uma boa opção para investir seu dinheiro nesse ano. Desde o ano de 2018, os clientes brasileiros já podem investir nessa modalidade de maneira indireta.

Você pode procurar algumas corretoras especializadas para investir em criptomoedas. Hoje, existem várias empresas sérias no mercado para te atender.

Como evitar as flutuações do mercado nos investimentos para 2024?

Ainda, se você quer evitar de perder dinheiro com as flutuações do mercado, a melhor opção é diversificar os investimentos. Assim, quanto mais diferentes eles forem, menor o risco de você ser pego.

Quanto você investe ou aposta tudo em somente um tipo de investimento, caso aconteça uma queda, você vai perder todo o lucro que poderia ter. Se você investe em dois tipos, se um deles entrar em queda, você ainda tem o outro para lucrar.

Por isso, faça diferentes tipos de investimento e garanta o lucro em algum deles. Pense bem sobre os riscos que você pode correr, e não use a emoção na hora de investir. Esperamos que você faça as melhores escolhas nesse ano! Boa sorte!

Gostou do conteúdo? Então confira outros conteúdos e saiba mais sobre opções de investimentos e como aprender a investir com segurança. Aproveite para entender como pode tornar suas finanças ainda mais simples e diversas.