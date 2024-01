IPTU 2024: condições especiais de pagamento para aposentados e pensionistas

Como sabemos, os proprietários de imóveis localizados no perímetro urbano são obrigados a cumprir com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Entretanto, é importante destacar que existem cenários e grupos específicos que podem usufruir de condições exclusivas e até mesmo da isenção do IPTU 2024.

Entre esses beneficiários estão os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que têm esse direito assegurado. Todavia, vale ressaltar que as condições para a gratuidade podem variar de cidade para cidade.

Dessa forma, é recomendável que os aposentados do INSS busquem informações junto à administração municipal encarregada da arrecadação do tributo.

Assim como em qualquer concessão de benefício, a isenção do imposto em 2024 está sujeita ao atendimento de pré-requisitos específicos.

Embora esses pré-requisitos possam variar de município para município, alguns critérios se tornaram padrão em todo o território nacional.

Por exemplo, em todos os municípios, é estabelecido que o aposentado ou pensionista do INSS pode possuir apenas um imóvel registrado em seu nome.

Portanto, aqueles que possuem mais de um imóvel, seja comercial ou residencial, não terão direito à isenção do IPTU 2024. Outra condição comum é que o segurado da autarquia não pode ter rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos.

Além disso, a propriedade em questão não pode ultrapassar um valor preestabelecido pelo município. Na maioria das cidades, esse limite varia entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, embora haja exceções.

Enfim, detalhes mais específicos sobre a isenção do IPTU 2024 para aposentados do INSS podem ser encontrados no texto abaixo.

Novas regras para a isenção do IPTU em 2024 destinadas a aposentados do INSS

Em 2024, foram estabelecidas novas regras para a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) direcionadas aos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esses benefícios fiscais, destinado a essa categoria, levam em consideração diferentes critérios para a isenção total ou parcial do tributo.

Condições para a Isenção:

Propriedade única: como mencionamos anteriormente, o solicitante não deve possuir nenhum outro imóvel no município;

Residência principal: o único imóvel registrado deve ser utilizado como residência principal;

Renda mensal: o rendimento mensal do aposentado não deve ultrapassar 3 salários mínimos no exercício fiscal ao qual se refere o pedido, para garantir a isenção total. Se a renda estiver na faixa entre 3 e 5 salários mínimos, a isenção será parcial;

Patrimônio do solicitante: o imóvel em questão deve fazer parte do patrimônio do solicitante;

Valor venal limite: O valor venal do imóvel não deve exceder R$ 1.256.424,00.

Modelos de isenção para 2024:

Antes da aprovação, cada pedido passará por uma análise detalhada, onde a decisão final sobre a isenção total ou parcial dependerá da renda apresentada pelo solicitante. Assim sendo, confira os critérios:

Isenção Total: Será concedida caso a renda, sem descontos, não ultrapasse três salários mínimos (R$ 3.117,00 em janeiro e R$ 3.135,00 a partir de fevereiro); Desconto de 50%: Se a renda, sem descontos, estiver na faixa de três a quatro salários mínimos (entre R$ 3.117,00 a R$ 4.146,00 em janeiro de 2020, ou R$ 3.135,01 a R$ 4.180,00 a partir de fevereiro), será concedido um desconto de 50%; Desconto de 30%: Para rendas sem descontos que variem de quatro a cinco salários mínimos (entre R$ 4.156,011 a R$ 5.195,00), será aplicado um desconto de 30%.

Procedimento para requerer a isenção do IPTU 2024

Se você atende aos requisitos necessários e está interessado em solicitar a isenção do IPTU 2024, é fundamental compreender o processo, que é realizado na prefeitura do município onde o seu imóvel está localizado.

Mas, antes de tudo, é importante saber que para dar início ao procedimento, é necessário apresentar uma série de documentos, incluindo:

Cópia da carteira de identidade;

Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia do seu comprovante de renda;

Cópia do comprovante de residência;

Certidão de valor venal do imóvel.

É válido ressaltar ainda que o valor do IPTU 2024 pode variar de acordo com a legislação municipal, a qual estabelece alíquotas baseadas no valor venal do imóvel.

Dessa forma, essas alíquotas são diferenciadas de acordo com o tipo de propriedade, podendo resultar em impostos mais elevados para casas em comparação com terrenos, por exemplo.

A legislação específica de cada cidade define as taxas aplicáveis, exercendo uma influência direta sobre o montante do imposto a ser pago.

Portanto, o IPTU 2024 leva em consideração o valor venal, determinado pela prefeitura com base em uma avaliação que considera a estrutura por metro quadrado construído.





