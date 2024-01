IPTU no cartão de crédito: confira essa alternativa pra pagar o imposto

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma obrigação tributária que os proprietários de imóveis urbanos enfrentam anualmente. Visando tornar esse processo mais conveniente e flexível, hoje é possível quitar o IPTU utilizando o cartão de crédito.

Essa iniciativa surge como uma alternativa moderna e prática, simplificando a vida dos contribuintes e oferecendo maior comodidade no cumprimento de suas responsabilidades fiscais. Neste texto, exploraremos as vantagens e o passo a passo para aderir a essa forma de pagamento.

Todos os municípios aceitam o pagamento do IPTU no crédito?

A possibilidade de quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio do cartão de crédito tem se tornado uma realidade. No entanto, a viabilidade dessa opção depende da adesão do estado ou município ao novo método de pagamento. Antes de considerar essa alternativa, é crucial consultar as informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda local.

Com a recente Resolução SFP 35/2021, a Secretaria da Fazenda e Planejamento estabeleceu a permissão para parcelar a grande maioria dos impostos estaduais utilizando o cartão de crédito, desde que o débito não esteja registrado na dívida ativa. Essa medida busca oferecer uma solução mais flexível e moderna para o cumprimento das obrigações fiscais, promovendo uma maior comodidade para os contribuintes.

Veja como realizar o pagamento

Como já dito anteriormente, cada estado e município no Brasil possui suas próprias normas quando se trata de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) utilizando cartão de crédito. No entanto, apresentamos aqui passos comuns que podem orientar os cidadãos no processo de quitação desse tributo.

O primeiro passo é verificar se o estado ou município já aderiu à opção de pagamento do IPTU 2024 com cartão de crédito. Para isso, basta acessar o site do órgão responsável pela cobrança do imposto e consultar o IPTU utilizando o CPF, CNPJ ou a inscrição do imóvel. Em seguida, basta seguir os passos a seguir:

Acesse o site da prefeitura.

Vá até o serviço online referente ao IPTU.

Selecione opções como “emitir guia IPTU 2023” ou “emitir guia IPTU 2024”.

Insira os dados do imóvel.

Escolha a forma de pagamento, optando entre pagar o IPTU de forma parcelada ou à vista.

Por fim, basta escolher a opção desejada, ou seja, o cartão de crédito.



Caso a opção de pagamento com cartão de crédito não esteja disponível na tela, pode indicar que o município ainda não habilitou essa alternativa. Nesse caso, é recomendado emitir o boleto de pagamento normalmente e, posteriormente, buscar outras opções para efetuar o pagamento com cartão.

Pagamento do IPTU com carteiras digitais

Além dos métodos tradicionais, as carteiras digitais, como PicPay, RecargaPay e AME Digital, apresentam-se como alternativas para aqueles que buscam praticidade e flexibilidade para pagar o IPTU. O PicPay possibilita o pagamento à vista do IPTU com o cartão, com uma taxa de até 5,99%, sendo que, neste caso, a taxa é de 4,99%. Optando pelo parcelamento em até 12 vezes, há um acréscimo de até 5,99% a cada parcela.

Já o RecargaPay cobra uma taxa de 1,99% para transações com cartão de crédito. Ao escolher o parcelamento em até 12 vezes, o usuário enfrentará um acréscimo variável a cada parcela, de acordo com a quantidade escolhida. O AME Digital, por sua vez, cobra uma taxa de 3,49% para pagamentos à vista do IPTU. Optando pelo parcelamento, há um acréscimo de 4,99% por parcela.