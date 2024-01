Irmã de Julio Cesar Chavez Jr. também lhe dá as costas e manda mensagem dura ao boxeador

Tseu início de ano de 2024 foi bastante complicado para a família do lendário Júlio César Chávez. Depois de seu filho, Júlio César Chávez Jr.. enfrenta problemas de dependência, há poucos dias foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos. Depois disso, foi sua outra filha, Nicole Chávezque saiu para criticar o que está acontecendo ao seu redor.

A jovem, também conhecida como Nickydeixou claro que não apoiará o irmão e tomará partido a favor da esposa dele, Frida Munozque recentemente pediu o divórcio.

Nicole Chavez, filha de JC Chavez, não apoiará o irmão

Todos os itens acima causaram a reação de Nicolefilha mais nova da glória do boxe deste país, que compartilhou seus sentimentos através de uma entrevista onde fala sobre o irmão e os problemas, bem como as situações pelas quais está passando, que só deixam sua família triste.

“O processo de divórcio que minha cunhada iniciou desde o início de dezembro, sabíamos disso em família, até meu irmão sabia. -lei nessa decisão, é o melhor para ela e principalmente para meu sobrinho. Ela tem dado mais do que tem para dar? Meu irmão começou a usar substâncias no bom sentido, de uma forma que realmente vai ajudá-lo a perder peso, mas como tudo em excesso faz mal. Muita gente pode dizer que é mentira ou que não queremos dizer o que ele usa ou não usa, mas é a realidade, queríamos ser bem sinceros. Meu irmão nem bebe álcool”, Nicky disse a Ventaneando.

JC Chavez quer ajudar seu filho

La Leyenda – que repetidamente afirmou temer pela vida de seu filho – disse claramente: “Que meu filho Júlio pegue um raio de luz e pare de falar tanta besteira”, embora não tenha ido além do que motivou seu desejo.

Porém, esse desejo foi revertido para o grande campeão mexicano, pois com ainda mais força o Junior foi para a jugular em seu último vídeo no TikTok, onde o chama de “lixo” e pede para ser preso, pois sem maiores provas ele acusa ele de ter espancado e traumatizado sua mãe Amália Carrasco e de querer matá-lo.

Júlio Jr. também afirma que foi mantido contra sua vontade no centro de tratamento e acusa o pai de tê-lo mantido como refém: “Fiquei refém durante três anos porque não me deixaram ver meus filhos, não vou deixar meu pai ou lado de qualquer outra pessoa”, disse ele.

Além disso, Júlio César Chávez Jr. acusou abertamente sua esposa e seu pai famoso de algo muito sério: “Eles querem me matar, meu pai está me matando, a senhora (sua própria esposa) queria me envenenar. Eles vão jogar todos na lata. F *ck todos eles, deixe-os pagar, deixe-os colocá-los na cadeia para que eles saibam como é”, disse o boxeador.