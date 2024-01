Irmã mais nova de Mia Farrow, Tisa Farrow, morta aos 72 anos

Seu irmão mais velho acaba de anunciar sua morte na sexta-feira … com Mia dizendo no Instagram que Tisa faleceu inesperadamente apenas alguns dias antes, na quarta-feira, “aparentemente durante o sono”. Ela acrescenta: “Se existe um Céu, sem dúvida minha linda irmã Tisa está sendo bem-vinda lá. Ela foi a melhor de nós – nunca conheci uma pessoa mais generosa e amorosa”.

Tisa costumava estar no showbiz na década de 1970, mas não trabalhava tanto quanto Mia – e certamente também não era tão famosa. Tisa era adolescente quando começou a atuar em Hollywood, fazendo sua estreia no cinema em 1970, em “Homer”, um filme hippie da contracultura.

No geral, Tisa teve 15 créditos de atuação… incluindo um papel principal no filme de terror de 1979, “Zombie”. Ela também estrelou “Fingers”, de 1978, e fez uma aparição em 1979. Woody Allen filme “Manhattan” … pouco antes de Woody começar seu relacionamento com Mia.