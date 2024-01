Irmão de Yo Gotti, ‘Big Jook’, baleado e morto em Memphis

Ei Gottiirmão Anthony ‘Big Drink’ Mimsfoi baleado e morto neste fim de semana… TMZ confirmou.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o irmão mais velho do rapper foi morto a tiros no sábado em Memphis, perto de Winchester Road. Segundo relatos, o assassinato ocorreu depois que ele compareceu a um funeral na área.

Há fotos e vídeos circulando online que supostamente mostram Jook sangrando no chão com pessoas cuidando dele. Os detalhes exatos do tiroteio não estão claros neste momento… mas Jook foi confirmado como morto.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Big Jook era incrivelmente próximo de seu irmão famoso… ele parece ser oficialmente afiliado ao selo Collective Music Group de Gotti – promovendo artistas sob o selo e aparecendo em videoclipes para eles também. Beba sementes para ser mais do lado comercial.

É triste que ele tenha sido morto durante um período de luto – algo a que ele aludiu em uma de suas últimas histórias do IG no sábado… onde ele estava homenageando um parente falecido.

Não está claro se o próprio Gotti estava com Jook durante o assassinato – ele também não abordou o assassinato de seu irmão. Outro elemento para isso é a possibilidade de que isso possa estar relacionado ao assassinato do jovem Dolph em 2021… pelo menos essa é a especulação online de qualquer maneira.

Como informamos… policiais apressados ao restaurante Gotti’s Memphis logo depois que o jovem rapper foi baleado do lado de fora de uma loja de biscoitos – isso por medo de uma possível retaliação.

Não é nenhum segredo que Dolph e Gotti tiveram problemas … e agora, muitos suspeitam que isso pode estar relacionado. Também vale a pena notar – o local do assassinato de Jook não fica longe do estabelecimento de Gotti… na verdade, fica no mesmo quarteirão. Também não fica muito longe de onde ocorreu o assassinato de Dolph.