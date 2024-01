Isaac Alarcón pronto para começar sua nova aventura com os 49ers

Matacante excano, Isaac Alarcónpassou todo o ano de 2023 NFL temporada desempregado. Porém, nos últimos dias, veio a tão esperada convocação e nesta sexta-feira foi oficializado seu contrato como futuro reserva com um dos melhores times da atualidade, o São Francisco 49erscom o qual poderá ingressar no elenco, assim que o período de entressafra de 2024 começar, em março.

Ou seja, o formado pelo Tecnológico de Monterrey, no México, garantiu uma vaga no elenco dos 90 jogadores que participarão do programa de entressafra do time, que disputará uma vaga no elenco final de 53 jogadores para o próximo temporada.

Isaac Alarcón, sua preparação e profissionalismo.

Depois de completar seu programa universitário no México, ele treinou por três temporadas com o Dallas Cowboys time de treino como parte do programa NFL International Pathways. No entanto, na entressafra de 2023, ele não conquistou uma vaga final no elenco dos texanos e, sem a etiqueta de jogador internacional, não conseguiu chegar à seleção final no final de sua quarta pré-temporada.

Desde a sua saída do Vaqueiros em setembro, Alarcón não parou de treinar, trabalhando com alguns dos melhores treinadores de linha ofensiva e preparadores físicos. Todos os dias ele também vai à academia, segundo reportagem da ESPN Carlos Nava.

Como resultado, ele fez testes para vários times ao longo da temporada: 49ers, Cleveland Browns, Indianapolis Colts e Miami Dolphins.

“Agora é aproveitar a oportunidade para isso trabalhei. É uma organização muito sólida, forte, que está sempre competindo com os melhores”, disse o mexicano sobre sua nova equipe.

Com o início do acampamento de pré-temporada, Alarcon irá para Las Vegas durante a semana do Super Bowl para participar de atividades promocionais. Ele então viajará para Monterrey, no México, e finalmente se mudará para Dallas, onde reside atualmente, antes de viajar para Santa Clara, na Califórnia, para se apresentar ao 49ers.

Cowboys parabenizam Isaac Alarcón

“Parabéns Isaquebem merecido,” Vaqueiros Guarda direito All-Pro Zack Martinque dividiu time com Alarcón nas pré-temporadas de 2020 a 2023, postou nas redes sociais.

“Muito orgulhoso de você”, observou Dallas atacante ofensivo Terence Steele. “Você trabalhou muito para conquistar esse lugar.”

Enquanto isso, Alarcónde 25 anos, reiterou que seu objetivo com sua nova equipe é trabalhar o máximo que puder e colocar em prática toda a experiência que adquiriu com o Vaqueiros e obtenha o máximo possível de repetições em todos os treinos e jogos de pré-temporada.