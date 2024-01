Isenção do IPTU para idosos: Saiba como comprovar e se livrar da cobrança

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma obrigação anual para proprietários de imóveis urbanos. Entretanto, há situações onde alguns indivíduos, tais como os idosos aposentados do INSS, podem ter direito à isenção do IPTU. Esta matéria detalhada do portal Notícias Concursos irá guiá-lo por todo o processo, detalhando como solicitar a isenção, os critérios para qualificação e muito mais.

Entendendo o IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano é um imposto que incide sobre propriedades localizadas dentro de um perímetro urbano. Isto inclui casas, edifícios e estabelecimentos comerciais. É devido anualmente, e se você possui mais de uma propriedade, você será cobrado por cada uma delas.

Quem tem direito à isenção do IPTU?

A isenção do IPTU é um benefício concedido a determinados grupos de pessoas, dependendo dos critérios estabelecidos pelo município onde o imóvel está localizado. Em geral, idosos aposentados do INSS podem ter direito à isenção, mas existem algumas condições.

Pré-requisitos para a isenção do IPTU para aposentados

Para ter direito à isenção do IPTU, os idosos aposentados do INSS devem atender a alguns critérios, que podem variar de um município para outro. No entanto, em todo o território nacional, existem alguns requisitos comuns:

O aposentado deve ter apenas um imóvel registrado em seu nome; A propriedade deve ser utilizada como residência; A renda mensal do aposentado não deve ultrapassar um certo limite (geralmente cinco salários mínimos); O valor do imóvel não pode exceder um valor pré-determinado pelo município.

Como solicitar a isenção do IPTU



Se você atende aos critérios mencionados acima, pode solicitar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para isso, você precisará ir à prefeitura do município onde o imóvel está localizado com os seguintes documentos:

Cópia da identidade;

Cópia do CPF;

Cópia do comprovante de renda;

Cópia do comprovante de residência;

Certidão de valor venal do imóvel.

Tipos de isenção do IPTU para idosos

Existem diferentes tipos de isenção do IPTU para idosos aposentados, dependendo da renda mensal do solicitante.

Isenção total

A isenção total do IPTU será concedida se a renda mensal do aposentado, sem descontos, for de até três salários mínimos.

Desconto de 50%

Se a renda mensal do aposentado, sem descontos, for de três a quatro salários mínimos, um desconto de 50% no valor do IPTU será concedido.

Desconto de 30%

Se a renda mensal do aposentado, sem descontos, for de quatro a cinco salários mínimos, um desconto de 30% no valor do IPTU será concedido.

Entendendo o cálculo do IPTU

O valor do IPTU varia de acordo com a legislação municipal, que estabelece alíquotas baseadas no valor venal do imóvel. O valor venal é determinado pela prefeitura com base em uma avaliação que leva em conta a estrutura por metro quadrado construído. Propriedades em ruas bem localizadas, com infraestrutura como iluminação e saneamento, podem ter avaliações mais elevadas.

Como calcular o IPTU?

O IPTU é calculado da seguinte forma: valor venal do imóvel multiplicado pela alíquota para sua categoria. Você pode consultar o valor de avaliação do seu imóvel e as alíquotas no site da prefeitura da sua cidade.

A isenção do IPTU para idosos aposentados é um benefício importante que pode aliviar significativamente o orçamento de muitas pessoas. No entanto, é essencial entender quem se qualifica para a isenção, como solicitá-la e como o IPTU é calculado. Ao estar bem informado, você pode garantir que está tirando o máximo proveito de seus direitos e economizando dinheiro sempre que possível.