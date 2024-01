Islam Makhachev apresenta plano de três lutas e quer Justin Gaethje em junho

Islam Makhachev espera estar ocupado nos próximos 12 meses se tudo correr conforme o planejado.

Na quarta-feira, o atual campeão dos leves do UFC deu o seu melhor mídia social– bem, três tiros, na verdade – escrevendo que planeja defender seu título contra Justin Gaethje em junho, ir ao Madison Square Garden, em Nova York, para enfrentar o vencedor de uma luta recentemente anunciada entre Charles Oliveira e Arman Tsarukyan, e depois defender novamente em Fevereiro de 2025.

O UFC ainda não anunciou formalmente seus planos para junho, mas Makhachev sugeriu que ele lutasse contra Gaethje no dia 8 de junho. O ex-campeão de duas divisões Conor McGregor declarou recentemente que espera lutar contra Michael Chandler no dia 29 de junho para encerrar a Semana Internacional da Luta do UFC. , então parece que os fãs terão dois eventos pay-per-view naquele mês.

Makhachev está saindo de um nocaute espetacular no primeiro round sobre Alexander Volkanovski no UFC 294. Volkanovski entrou em cena em cima da hora como substituto do lesionado Oliveira, mas Makhachev mandou o campeão dos penas embora pela segunda vez.

Gaethje também deu um chute memorável na cabeça em sua luta mais recente, derrotando Dustin Poirier pelo cinturão “BMF” no UFC 291, em julho passado. Antes da luta, Gaethje disse que esperava que o vencedor do confronto recebesse uma disputa indiscutível pelo título dos leves.

Oliveira tem mais uma chance de revanche contra Makhachev, o homem que o derrotou no UFC 280 pelo título vago dos leves. “Do Bronx” enfrenta Tsarukyan no UFC 300, com o CEO do UFC, Dana White, dizendo que o vencedor se tornará o novo desafiante número 1 até 155 libras. Se Makhachev conseguir o que quer, Oliveira ou Tsarukyan dividirão o octógono com ele na Arena Mais Famosa do Mundo.

Se Makhachev conseguir duas defesas de título bem-sucedidas e depois competir em fevereiro do próximo ano conforme planejado, ele terá lutado seis lutas pelo campeonato desde outubro de 2022.