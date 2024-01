Israel Adesanya critica Sean Strickland por ter sido ‘desencadeado’ por causa de conversa fiada: ‘Ele pode falar, mas não aguenta’

Israel Adesanya entende como as coisas podem ficar feias quando se envolve em uma briga com Sean Strickland.

Nos dias e semanas que antecederam a luta em setembro passado, Strickland lançou todos os tipos de ataques pessoais contra Adesanya ao promover a luta. Claro, Strickland parece vomitar comentários selvagens e estranhos para quase todo mundo, muitas vezes com golpes pessoais, como sua rivalidade com o peso meio-médio do UFC Ian Machado Garry e sua esposa, Layla.

A situação virou contra Strickland depois que seu próximo oponente, Dricus du Plessis, retribuiu o favor, mencionando abusos e outros traumas de infância que o atual campeão dos médios do UFC sofreu enquanto crescia. Isso levou Strickland a ameaçar esfaquear du Plessis se o lutador sul-africano caísse tão baixo novamente quando eles se enfrentassem antes do UFC 297, no sábado.

Adesanya admite que nunca ouviu os comentários específicos feitos, mas agora entende que Strickland não tem problemas com comentários que vão além dos limites – desde que seja ele quem os faz.

“Ouvi dizer que Sean foi acionado”, disse Adesanya em seu canal no YouTube, antecipando o UFC 297. “Eu vi a briga e pensei ‘isso está fora do personagem’, mas, novamente, ele consegue, mas não aguenta.

“Olha, todos nós temos nosso próprio código e todos fazemos o que for preciso para vencer. Algumas pessoas fazem qualquer coisa para vencer, mesmo que seja inventando mentiras, seja tirando as coisas do contexto, seja indo atrás de um ente querido, qualquer coisa para conseguir a vitória. Algumas pessoas tomam esteróides para conseguir a vitória. Eles farão de tudo para vencer. Mas algumas pessoas têm um código. Quando se trata de construir uma briga ou algo assim, tenho um código onde não vou descer a certos níveis, mas às vezes os códigos podem ser quebrados ou reescritos.”

Em uma entrevista separada com o comediante Theo Von, Strickland foi levado às lágrimas ao oferecer uma visão sobre o grave trauma que sofreu quando criança.

Adesanya, na verdade, teve sua própria interação com Strickland ficando emocionado logo após a luta. Mesmo que ele não tenha zombado seriamente de Strickland por chorar depois de se tornar campeão do UFC, Adesanya sabia naquele momento que o sempre franco peso médio estava mostrando uma potencial brecha em sua armadura.

“A coisa toda dele chorando, sabe o que é engraçado? Quando você rola o clipe para trás e ele está chorando na gaiola, eu pensei ‘pare de chorar como um idiota’ e ele me abraça”, revelou Adesanya. “Estou brincando, obviamente, mas é meio irônico. Eu estava tipo ‘pare de chorar como um idiota’ porque ele está tirando sarro de mim ‘ele é um menino tão fraco’ e isso e aquilo. É simplesmente engraçado. Acho engraçado como ele consegue fazer isso, mas não aguenta. Isso é muito revelador para mim.”

No que diz respeito a du Plessis, Adesanya também não o tem em grande consideração, pelo menos no que diz respeito à personalidade pública que ele apresenta ao promover suas lutas.

Adesanya também travou uma terrível guerra de palavras com ele, depois que originalmente se esperava que eles se enfrentassem no ano passado, mas uma lesão impediu du Plessis de competir.

“Dricus é falso”, disse Adesanya. “Vou colocar desta forma, ele é falso diante das câmeras. Ele é uma pessoa real. Um verdadeiro idiota, mas ele é falso quando as câmeras ligam. Quando você o conhece pessoalmente, ele é real.”

No que diz respeito à luta, Adesanya na verdade favorece du Plessis para fazer o trabalho, principalmente se ele variar seus ataques e não ficar apenas na frente de Strickland por cinco rounds.

Adesanya sofreu uma derrota por decisão unilateral para Strickland, principalmente devido à sua própria incapacidade de sair do caminho de um golpe de chumbo e pressão implacável, embora ele coloque isso mais em si mesmo do que em seu oponente.

“Dricus vai tentar lutar com ele”, disse Adesanya. “Levante-se no começo, faça o ritmo dele, todas essas coisas. Ele pode levar um soco de Sean no primeiro round e então ter que realmente mudar para o grappling porque o jab de Sean é subestimado. Eu nunca subestimei isso, mas é subestimado e eu descobri.

“Não demorei muito para descobrir depois da luta. Na luta, eu tinha outras coisas acontecendo que não consegui entender, estava preocupado com outras coisas conscientemente para fazer comigo, não para ele.

Depois que Adesanya perdeu o título para Strickland no ano passado, o CEO do UFC, Dana White, deu a entender que uma revanche imediata poderia estar em andamento. Adesanya finalmente decidiu tirar uma folga após uma agenda muito ocupada nos últimos anos, mas ainda é perfeitamente possível que ele acabe enfrentando o vencedor da luta principal do UFC 297 em algum momento de 2024.

Dito isso, quem Adesanya vê segurando o cinturão?

“Eu irei com Dricus”, disse Adesanya. “Será que isso vai longe? Eu vou dizer não. Não que eu não respeite o Sean ou suas habilidades, o cara me venceu. Claro, respeito suas habilidades. Eu direi [submission]. Ele vai submetê-lo.”