Israel Adesanya reage à derrota de Dricus du Plessis em Sean Strickland: ‘Ainda vou testar essa bunda’

Israel Adesanya está feliz por Dricus du Plessis, mas ainda está de olho no novo campeão dos médios do UFC.

Du Plessis conquistou o título no último sábado no UFC 297, em Toronto, após vencer Sean Strickland por decisão dividida. A briga de ida e volta deixou a torcida do Scotiabank Arena em transe e Adesanya também assistiu de perto em casa.

Em um vídeo de reação postado no YouTube, Adesanya explicou por que acha que du Plessis fez o suficiente para vencer a luta e também por que os dois ainda têm contas a acertar.

“Foi bom assistir ao evento principal”, disse Adesanya. “Achei Dricus, pensei que ele usaria mais o wrestling no meio dos rounds, mas ele usou no final, o que foi inteligente da parte dele em roubar os rounds. Eu pensei que talvez, minha ‘estimativa’ ao assistir isso, [rounds] 3, 4, 5 ele pegou. Agora ele é o quarto campeão africano na história do UFC, então parabéns a você, meu irmão africano Dricus du Plessis.”

“Legal, estou feliz por ele, na verdade gosto da história dele”, acrescentou Adesanya. “Mas ele ainda fez o que fez e ainda vou testar essa bunda.”

Adesanya e du Plessis estão envolvidos em uma rivalidade acalorada que começou enquanto Adesanya ainda detinha o título dos médios do UFC. Du Plessis, que nasceu na África do Sul, irritou Adesanya quando sugeriu que ele é mais autêntico do que Adesanya, que nasceu na Nigéria, mas mora na Nova Zelândia.

Após a vitória de du Plessis no UFC 297, Adesanya disse nas redes sociais que eles estão “destinados” a lutar.

Adesanya perdeu o título para Strickland no UFC 293 em setembro passado. No vídeo acima, Adesanya e seus amigos podem ser vistos rindo às custas do agora ex-campeão.