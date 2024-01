Israel Adesanya responde a Dricus du Plessis: ‘Nossos caminhos estão destinados a se cruzar novamente’

Israel Adesanya acredita que ele e Dricus du Plessis resolverão sua rivalidade em breve.

Após a vitória pelo título dos médios sobre Sean Strickland na luta principal do UFC 297, du Plessis aproveitou sua entrevista pós-luta com Daniel Cormier para convocar Adesanya para sua primeira defesa de título. Não sendo estranho deixar algo assim sem resposta, Adesanya emitiu uma resposta nas redes sociais – postando vídeos que resultaram de um treino conjunto em 2016, bem como seu acalorado cara a cara no UFC 290, e um rolo de destaque de sua corrida como campeão.

✨IS~RA~EL ADÉSÁNYA‼️

Este arco da minha história foi escrito há muito tempo. Nossos caminhos estão destinados a se cruzar novamente. Fique ligado no próximo episódio, obrigado por assistir.

Escrevemos História ✨✍ pic.twitter.com/c5EHGWBjlL -Israel Adesanya (@stylebender) 21 de janeiro de 2024

“Este arco da minha história foi escrito há muito tempo”, escreveu Adesanya. “Nossos caminhos estão destinados a se cruzar novamente. Fique ligado no próximo episódio, obrigado por assistir. Nós escrevemos história.”

Adesanya e du Plessis ficaram cara a cara em uma altercação verbal da NSFW em julho passado, após a impressionante vitória por nocaute do primeiro sobre Robert Whittaker. Embora parecesse que a vitória de du Plessis preparou a luta, Adesanya acabou perdendo o título para Strickland no UFC 293 em setembro – levando “The Last Stylebender” a dizer que iria tirar uma folga das competições.

Se du Plessis concretizar o desejo, a luta poderá acontecer no UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas, e não tem luta principal oficial.