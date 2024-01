Isto é o que Travis Kelce disse a Taylor Swift durante seu momento romântico após a vitória dos Chiefs

Adepois do Chefes de Kansas City‘ vitória sobre o Baltimore Ravens no jogo do Campeonato AFC, as câmeras capturaram um momento romântico entre Taylor Swift e Travis Kelce no campo. Kelce cumprimentado carinhosamente Rápido com um “e aí, querido?” seguido de um abraço, e eles trocaram beijos românticos para comemorar a vitória.

RELACIONADO:

Rápidoostentando seu visual da era “Reputação”, assistiu ao jogo em uma suíte VIP ao lado Kelcepais e outras celebridades. Ao longo do jogo, ela apoiou com entusiasmo Kelce, que teve um desempenho impressionante com 11 recepções para 116 jardas.

Isto é o que Travis Kelce disse a Taylor Swift durante seu momento romântico após a vitória dos ChiefsX

Orgulhosos um do outro

Desde que divulgaram seu relacionamento a público em setembro de 2023, Rápido tem sido presença regular em Kelce‘s jogos, e ela respondeu às críticas sobre suas aparições na televisão durante as transmissões da NFL em dezembro de 2023.

“Estou lá apenas para apoiar Travis“, disse ela à revista Time.

“Não tenho consciência se estou sendo mostrado demais e irritando alguns pais, Brads e Chads.

“Quando você diz que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos. outro.”

Após a vitória contra o Corvoso Chefes conquistaram uma vaga no Super Bowl. Lá eles enfrentarão o São Francisco 49ersque venceu o Leões de Detroit no jogo do campeonato NFC.