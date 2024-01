Itens ficam mais baratos em 2023

Os brasileiros que dependem de cesta básica comemoraram a redução nos valores de alimentos importantes em 2023. O valor da cesta caiu na maioria dos locais pesquisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no ano passado, aliviando o orçamento de milhares de famílias do país.

Em resumo, o levantamento coleta preços em 17 capitais brasileiras, revelando as variações nos valores da cesta básica. Em 2023, 15 locais registraram valores mais baixos do que no ano anterior, e esse resultado só foi positivo assim por causa do barateamento de vários alimentos, como carne bovina e café em pó.

Carne bovina fica mais barata em todos os locais

De acordo com o Dieese, o preço da carne bovina de primeira caiu em todas as 17 capitais pesquisadas em 2023. Os recuos mais intensos foram observados em Salvador (-12,96%), Campo Grande (-12,26%), Fortaleza (-12,01%), Goiânia (-11,84%) e São Paulo (-11,10%).

Estes resultados mostram que as famílias do país conseguiram aproveitar quedas bastante expressivas, que devem ter utilizado os valores economizados para adquirir outros itens ou mais carne bovina.

“O aumento da oferta de carne no mercado interno, a suspensão temporária da exportação para China e os altos preços ainda praticados explicam a redução do valor no varejo“, explicou o Dieese.

Preço do café em pó também cai em 17 capitais

Da mesma forma que a carne bovina, o café em pó também ficou mais barato em todas as 17 capitais em 2023. A saber, Vitória registrou o maior recuo entre os locais pesquisados, de 19,36%. Já a queda mais leve foi observada em Belém (-2,60%).

Em suma, o aumento da safra de 2022/2023 surpreendeu o mercado, já que veio 8% acima do esperado. Com isso, o preço do grão e do café em pó caíram no varejo nacional, beneficiando as famílias do país que utilizam o alimento diariamente.



Óleo de soja cai mais de 20% no país

Os consumidores também aproveitaram preços mais baixos do óleo de soja em 2023. Entretanto, os recuos foram ainda mais intensos que os observados na carne bovina e no café em pó.

Segundo o Dieese, o óleo de soja ficou mais barato em todos os 17 locais pesquisados. Os recuos oscilaram entre -33,04%, em Curitiba, e -22,65%, em Fortaleza. Aliás, as quedas anuais foram muito intensas porque o item ficou mais barato em boa parte dos meses de 2023.

“Depois da alta nos anos anteriores, a queda ocorreu porque a produção brasileira e mundial de soja bateu recorde em 2023 e conseguiu cobrir a menor oferta em outros países, como os EUA. O excesso de grãos reduziu o preço, também do óleo de soja, apesar da firme demanda externa“, explicou o Dieese.

Preço do feijão carioquinha cai em todas as capitais

Outro item importante da mesa do brasileiro que ficou mais barato em 2023 foi o feijão carioquinha, cujo preço caiu em todos os locais pesquisados. Em síntese, o levantamento coleta os valores do feijão tipo carioquinha nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como em Belo Horizonte e São Paulo.

Em 2023, as quedas mais intensas foram observadas em Fortaleza (-19,76%), São Paulo (-19,42%) e João Pessoa (-18,31%). Isso mostra que os consumidores destes locais conseguiram aproveitar reduções expressivas no valor feijão carioquinha.

O Dieese explicou que “o feijão carioca esteve mais caro nos primeiros meses do ano, devido à redução da área plantada e à menor produtividade da primeira safra, consequência das chuvas excessivas”. Entretanto, as cotações do grão baixaram com a entrada da segunda e da terceira safra.

Farinha de trigo fica mais barata em 2023

A farinha de trigo também ficou mais barata em todos os locais pesquisados pelo Dieese. A propósito, a entidade, que coleta os valores em cidades do Centro-Sul do Brasil, informou que os recuos mais intensos foram observados em Campo Grande (-17,07%), Vitória (-16,67%), Belo Horizonte (-13,62%) e Goiânia (-13,24%).

O Dieese revelou que o preço do grão e da farinha caíram no varejo devido ao aumento da oferta nacional e internacional de trigo. Aliás, vale destacar que essas reduções foram muito positivas para a população, uma vez que diversos produtos são feitos com trigo, como pães, massas e biscoitos.

Por fim, cabe salientar que o Dieese coleta os preços nas seguintes capitais: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.