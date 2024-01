Já conferiu o Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2024? Veja!

O Bolsa Família 2024 já tem disponível seu calendário de pagamento. O governo federal anunciou em 26 de dezembro as datas de depósito do programa social. A data de pagamento é determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) inscrito no cartão do programa de cada beneficiário.

Como Funciona a Distribuição dos Pagamentos

Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o valor é antecipado. No primeiro dia do calendário de pagamentos, recebem aqueles com NIS terminado em 1. Em seguida, cada dia subsequente é reservado para os beneficiários com cartões cujos números de NIS terminam em 2, 3, 4… até o último dia, quando aqueles com NIS de final 0 recebem.

Calendário do Bolsa Família 2024

Abaixo, confira as datas do calendário do Bolsa Família 2024:

NIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 18 16 15 17 17 17 18 19 17 18 18 20 2 19 19 18 18 20 18 19 20 18 21 19 21 3 22 20 19 19 21 19 22 21 19 22 20 22 4 23 21 22 22 22 20 23 22 20 23 21 23 5 24 22 21 23 23 21 24 23 21 24 22 24 6 25 23 22 24 24 25 26 24 25 25 27 26 7 26 26 25 25 27 26 27 25 26 28 26 18 8 29 27 26 26 28 26 29 26 27 29 30 29 9 30 28 27 29 29 30 29 27 30 28 29 23 0 31 29 28 30 31 30 31 29 23 31 29 23

Fonte: Adaptado do Gov

Como Se Cadastrar no Programa Social

A atualização ou o novo cadastro no Cadastro Único (CadÚnico) é uma exigência para receber o Bolsa Família. As famílias que se enquadram no perfil de renda podem buscar as orientações necessárias nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) em sua cidade.



Objetivos do Programa Social

O programa social visa combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. A ação vem sendo reconhecida internacionalmente como um dos programas de transferências de renda mais eficientes no mundo. Com o Bolsa Família 2024, o Brasil espera dar um grande passo na erradicação da pobreza extrema e na inclusão social de milhões de brasileiros.

Importância de Seguir o Calendário

Para 2024, o calendário já está disponível para consulta e é extremamente importante que os beneficiários fiquem atentos às datas. Não perca a oportunidade de receber este benefício. Se ainda restam dúvidas, busque os canais oficiais de comunicação ou profissionais capacitados para te ajudar.

Regras do Bolsa Família 2024

O Bolsa Família 2024 traz consigo alertas cruciais para os beneficiários, especialmente relacionados à possibilidade de cortes no benefício para aqueles que não cumprirem as condicionalidades estabelecidas. As famílias devem seguir as regras do programa para garantir a continuidade do recebimento.

Compromissos nas Áreas de Saúde e Educação

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Atualização do Cadastro Único

A família deve manter o Cadastro Único atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

Benefícios Específicos do Bolsa Família

O programa Bolsa Família inclui seis benefícios específicos para diversas situações. Confira a seguir:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Este benefício oferece R$ 142 por membro da família. Benefício Complementar (BCO): Este benefício oferece um valor adicional para famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI): Este benefício oferece um acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF): Este benefício oferece um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Este benefício oferece um suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses (nutriz). Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício é aplicado em casos específicos até maio de 2025 para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil).

O Bolsa Família é um programa essencial para muitas famílias brasileiras. Com a confirmação das datas de pagamento e dos valores para 2024, os beneficiários podem começar a planejar suas finanças para o próximo ano.