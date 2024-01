Já é possível ganhar dinheiro com a moeda de 5 centavos de 2022? Veja valores

Ao falar sobre o mundo da numismática, é natural que passe na cabeça da maioria das pessoas grandes baús com moedas de ouro. É normalmente esta a imagem que vemos em filmes, novelas e séries de tv. Na vida real, no entanto, o processo de encontrar exemplares raros pode ser bem mais simples do que se imagina.

É o caso, por exemplo, da moeda de 5 centavos do ano de 2022. Sim, estamos falando de uma peça extremamente recente, que foi lançada há menos de dois anos e que ainda tem poder monetário. Na prática, isso significa que você ainda pode encontrar este exemplar em um trocado no comércio, por exemplo.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 5 centavos do ano de 2022, é que esta peça faz uma homenagem ao Tiradentes. Trata-se de um dos heróis da Inconfidência Mineira, movimento que, junto com outras movimentações históricas, ajudou a abrir caminho para a Independência do Brasil da Coroa Portuguesa.

Outra curiosidade importante sobre esta moeda é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 283 milhões de peças. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que estamos falando de um número muito alto, o que significa afirmar que não é tão difícil encontrar o exemplar hoje em dia.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 5 centavos do ano de 2022, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.



Quanto vale a peça?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 5 centavos do ano de 2022 considerando os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, é possível ver os valores projetados:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO x x R$ 2

Caso você tenha a moeda de 5 centavos do ano de 2022 certificada, saiba que ela poderá ser vendida em 2024 por nada menos do que R$ 100.

Variantes da moeda

A grande questão é que esta peça de 5 centavos do ano de 2022, é que ela conta com uma série de variantes. E são justamente estes erros que podem fazer os valores subirem. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 5 centavos de 2022 com traços de alto relevo: R$ 15;

Moeda de 5 centavos de 2022 com data marcada: R$ 15;

Moeda de 5 centavos de 2022 com a palavra BRASIL duplicada: R$ 15;

Moeda de 5 centavos de 2022 com a palavra CENTAVOS duplicada: R$ 20.

Para além disso, há também a possibilidade de encontrar esta moeda com o reverso invertido. Neste caso, os valores propostos são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 60 R$ 150 R$ 350

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.