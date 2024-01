Jackson Mahomes é um filhinho da mamãe orgulhoso: ‘Eu me divirto muito com você.’

Jackson Mahomeso irmão mais novo de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomespostou um punhado de fotos no Instagram Stories na noite de quinta-feira, posando ao lado de sua mãe Randi Mahomes para lhe desejar um feliz aniversário.

O jovem de 23 anos incluiu legendas excessivamente melosas enquanto se referia com orgulho a Randi, 50, como seu melhor amigo. Ele é um filhinho da mamãe e provavelmente é porque seu pai está mais focado em Patrick e outro meio-irmão se preparando para o NFL.

Randi Mahomes expressa seu apoio ao filho Jackson depois que ele foi acusado de assédio sexual

Randi Mahomes adorou as postagens de Jackson

“Eu me divirto muito com você ao meu lado”, Jackson legendou outra foto dele e de sua mãe. “Eu te amo com todo o meu coração.”

Randi teria ficado emocionado ao ler as legendas. Claro, é um gesto comovente, mas quando é público, qualquer coisa é válida.