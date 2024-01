Jacob Elordi brinca no ‘SNL’ sobre a cena de sexo de ‘Saltburn’ no túmulo

Jacob Elordi assumiu as rédeas do ‘SNL’ no sábado à noite, e seu monólogo previsivelmente começou com AQUELA cena de sexo de ‘Saltburn’.

SPOILER – O personagem de Jacob, Felix, morre e Barry Keoghano personagem faz sexo em seu túmulo.

Jacob foi direto ao ponto… “Se você viu o filme, obrigado. Se você viu o filme com seus pais, sinto muito. Se você viu o filme com sua namorada, de nada.”



O ator australiano, que deu início ao primeiro “SNL” do ano, respondeu a perguntas do público/elenco, incluindo uma em que foi questionado sobre aquela cena “nojenta” de seu filme. O pobre Jacob pensou que era sobre “Saltburn”, mas na verdade ela estava se referindo a “A Barraca do Beijo”.

Nenhum sinal de Olivia Jade durante o show… mas ela foi flagrada em uma afterparty… os dois namoram desde o final de 2021. Ela estava lá durante os ensaios.

Jacob está em fuga… além de “Saltburn” e “Kissing Booth”, ele estrelou “Priscilla” no ano passado. Ele também estrela “He Went That Way”, que foi lançado no início deste mês.



