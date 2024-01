Jacob Elordi e Olivia Jade ainda namoram juntos durante os ensaios de ‘SNL’

Jacob Elordi dar Olivia Jade há rumores de que estão de fora – mas sabemos que simplesmente não é o caso … porque o casal está saindo enquanto ele se prepara para um grande show.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que JE e OJ certamente não terminaram – apesar de um relatório afirmar o contrário – e mais importante… fomos informados de que eles estão literalmente juntos em Nova York agora, enquanto Jake passa pelos ensaios esta semana antes de seu show no ‘SNL’.

De acordo com fontes de produção… Olivia foi vista esta semana por volta do número 30 do Rockefeller Plaza, e até fomos informados de que Olivia foi vista perto do camarim de Jacob.

Sabemos que Jacob e a equipe do ‘SNL’ estão repassando o que vão colocar no sábado – evidenciado em fotos, vídeos e clipes de bastidores que estão postando nas redes sociais – e parece que Olivia Jade está na mistura lá atrás também com seu namorado.

A razão pela qual as pessoas presumiram que eles se separaram – além do relatório afirmando que sim – foi porque Olivia parecia ter parado de seguir Jacob no Instagram … mas, TBH, não está claro se eles estavam se seguindo, para começar.

Jacob e Olivia estão namorando há pelo menos alguns anos – e embora eles tenham se separado uma vez antes … eles acabaram voltando a ficar juntos, e ouvimos que eles continuam sendo um casal agora.

Parte da razão, talvez, pela qual as pessoas estão especulando sobre seu status pode estar no fato de que Jacob teve um grande ano em sua carreira – estrelando dois filmes aclamados pela crítica… e abrindo caminho para si mesmo como um homem de boa-fé. A-lister, fora de sua corrida “Euphoria”.

Novamente, tudo isso começou com as pessoas vendo um suposto “deixar de seguir” e os rumores aumentaram depois disso. Pelo que nossas fontes estão nos dizendo… Olivia está ao lado de Jacob enquanto conversamos, e ela provavelmente estará por aqui durante o fim de semana também.

Claro, seria uma grande notícia se ela ou Elordi fossem solteiras… ambas são gostosas e seriam um dos maiores solteiros/solteiras elegíveis no jovem mercado de Hollywood.

Por enquanto, porém… as pessoas deveriam segurar seus cavalos, porque eles ainda estão montados.